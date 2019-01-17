"Отойди от меня, нечисть": Парубий во время заседания Рады прогнал Новинского из президиума

17 января во время рассмотрения законопроекта о переходе религиозных общин спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал опоблоковца Вадима Новинского "нечистью", когда тот подошел к президиуму.

Известно, что перед голосованием Новинский поднялся в президиум парламента и просил Парубия снять с рассмотрения законопроект, который рассматривался на тот момент.

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По мнению Новинского, процедура принятия происходила с нарушением закона. Пока оппоблоковец повторял свою просьбу Парубий продолжал призывать депутатов к участию в голосовании. Правда, в какой-то момент глава Совета таки не выдержал и грубо обратился к депутату, который продолжал ему мешать.

Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!

– эмоционально воскликнул к Новинскому Парубий.

После этого спикер парламента объявил о переходе к голосованию и Новинский спустился с президиума.

Смотрите видео: Парубий назвал Новинского "нечистью"

Ранее 24 канал сообщал, что в четверг, 17 января, Верховная Рада приняла законопроект об изменениях к закону "О свободе совести и религиозных организаций". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам. Свои голоса за законопроект отдали 229 народных депутатов.