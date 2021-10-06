Отомстил за неоплаченный ремонт: в Харькове мужчина украл "ГАЗель" с картошкой

Необычное преступление совершил житель Харькова, который занимается ремонтом автомобилей. Мужчина решил наказать владелицу грузовика, которая якобы не расплатилась с ним за работы, и украл у нее "ГАЗель" с картошкой.

Стоимость груза, который находился в машине, оценили в 28 тысяч гривен. Нашли машину уже без него. Самого же похитителя задержали.

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Момент преступления попал на видеорегистратор одного из участников движения.

Протаранил несколько машин

Как выяснили правоохранители, владелица "ГАЗели" обратилась к мужчине с просьбой отремонтировать машину. Впрочем, она якобы не расплатилась с ним за работу, которую он проделал раньше.

Выпив лишнего, мужчина решил отомстить женщине. Он сел за руль и долго пытался выехать на дорогу.

Сделать это ему долго не удавалось. Водитель задел несколько припаркованных машин и, наконец, выехал.

Впоследствии микроавтобус нашли неподалеку от места, где он стоял сначала. Картошки в нем не нашли.

Отныне мастеру грозит от 3 до 5 лет заключения за кражу машины. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения его могут оштрафовать на 17 тысяч гривен и лишить прав на год.