Отопительный сезон в Днепре: когда начнут прогревать дома
Источник:горсовет Днепра
В Днепре от 19 октября должен начаться отопительный сезон. Соответствующее решение за день до этого принял горсовет. Однако оно пока не вступило в силу.
Это распоряжение обнародовали на госучреждения. Там говорится, что сначала начнут включать отопление не во всех объектах.
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Где включат быстрее всего
Прежде всего обогрев помещений начнется в объектах социальной сферы. Вероятно, речь идет о медучреждениях, детских садах и других учебных заведениях.
Однако, следует отметить, что на изображении документа нет подписи мэра. Поэтому отопительный сезон официально начнется в Днепре только тогда, когда Борис Филатов подпишет свое распоряжение.
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Также в этот день сообщили, что в Одессе готовы к началу отопительного сезона. Местные коммунальщики уже проверили сети и ждут указаний. Однако отопление там начнут включать не раньше, чем в начале следующего месяца. Такое решение объясняют слишком высокой среднесуточной температурой.
Кроме этого, сообщили, что 23 октября начнут подавать тепло в дома столицы. Однако чиновники напомнили, что этого можно добиться уже сейчас. Мол, нужно только написать заявление в "Киевтеплоэнерго".