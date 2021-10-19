Отопительный сезон в Днепре: когда начнут прогревать дома

В Днепре от 19 октября должен начаться отопительный сезон. Соответствующее решение за день до этого принял горсовет. Однако оно пока не вступило в силу.

Это распоряжение обнародовали на госучреждения. Там говорится, что сначала начнут включать отопление не во всех объектах.

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Где включат быстрее всего

Прежде всего обогрев помещений начнется в объектах социальной сферы. Вероятно, речь идет о медучреждениях, детских садах и других учебных заведениях.

Однако, следует отметить, что на изображении документа нет подписи мэра. Поэтому отопительный сезон официально начнется в Днепре только тогда, когда Борис Филатов подпишет свое распоряжение.

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Также в этот день сообщили, что в Одессе готовы к началу отопительного сезона. Местные коммунальщики уже проверили сети и ждут указаний. Однако отопление там начнут включать не раньше, чем в начале следующего месяца. Такое решение объясняют слишком высокой среднесуточной температурой.

Кроме этого, сообщили, что 23 октября начнут подавать тепло в дома столицы. Однако чиновники напомнили, что этого можно добиться уже сейчас. Мол, нужно только написать заявление в "Киевтеплоэнерго".