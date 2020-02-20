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      Отопление в ряде областей Украины могут отключить уже 1 марта

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      Отопление в Украине могут отключить уже 1 марта в части областей / ildana.tv

      Отопление в домах украинцев в 14-ти областях могут выключить уже 1 марта. Все из-за долгов 52 предприятий-производителей тепла, которым "Нафтогаз" может прекратить поставлять газ.

      Тепловики не выполняют ни одно из условий предусмотренных расчетов, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". На сегодня эти предприятия должны до 25 февраля 2020 года уплатить "Нафтогазу" более чем 392,8 миллиона гривен долгов.

      К теме: Угроза отключения тепла: эксперт о главных причинах долгов

      В случае неуплаты хотя бы минимального платежа, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, оплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.

      Какие области Украины могут остаться без тепла

      • Днепропетровская
      • Донецкая
      • Житомирская
      • Запорожская
      • Киевская
      • Луганская
      • Николаевская
      • Одесская
      • Полтавская
      • Ровенская
      • Сумская
      • Харьковская
      • Херсонская
      • Хмельницкая

      Читайте также: Как меньше платить за тепло: заместитель председателя ОПУ Ковалив посоветовала не открывать окна

      Отметим, что в начале января "Нафтогаз" предупреждал об угрозе отключения от газа 37 тепловиков с 1 февраля. Поэтому украинцы еще тогда рисковали оказаться без тепла в домах. Однако к счастью тогда этого не произошло.

      Какие предприятия в каких областях задолжали за газ

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      Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"

      борги за газ тепловики опалювальний сезон список
      Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз Отопительный сезон Коммунальные услуги
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