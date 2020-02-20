Отопление в ряде областей Украины могут отключить уже 1 марта
Отопление в домах украинцев в 14-ти областях могут выключить уже 1 марта. Все из-за долгов 52 предприятий-производителей тепла, которым "Нафтогаз" может прекратить поставлять газ.
Тепловики не выполняют ни одно из условий предусмотренных расчетов, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". На сегодня эти предприятия должны до 25 февраля 2020 года уплатить "Нафтогазу" более чем 392,8 миллиона гривен долгов.
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В случае неуплаты хотя бы минимального платежа, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, оплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.
Какие области Украины могут остаться без тепла
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Киевская
- Луганская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
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Отметим, что в начале января "Нафтогаз" предупреждал об угрозе отключения от газа 37 тепловиков с 1 февраля. Поэтому украинцы еще тогда рисковали оказаться без тепла в домах. Однако к счастью тогда этого не произошло.
Какие предприятия в каких областях задолжали за газ
Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"