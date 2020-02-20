Отопление в ряде областей Украины могут отключить уже 1 марта

Отопление в домах украинцев в 14-ти областях могут выключить уже 1 марта. Все из-за долгов 52 предприятий-производителей тепла, которым "Нафтогаз" может прекратить поставлять газ.

Тепловики не выполняют ни одно из условий предусмотренных расчетов, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". На сегодня эти предприятия должны до 25 февраля 2020 года уплатить "Нафтогазу" более чем 392,8 миллиона гривен долгов.

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В случае неуплаты хотя бы минимального платежа, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, оплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.

Какие области Украины могут остаться без тепла

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Киевская

Луганская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

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Отметим, что в начале января "Нафтогаз" предупреждал об угрозе отключения от газа 37 тепловиков с 1 февраля. Поэтому украинцы еще тогда рисковали оказаться без тепла в домах. Однако к счастью тогда этого не произошло.

Какие предприятия в каких областях задолжали за газ



Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"