Отопительный сезон Украина закончила с рекордными запасами газа
Количество газа в хранилищах на конец марта достигло одного из самых высоких показателей за последние 10 лет. Год назад, например, запасов было на 80% меньше.
По состоянию на 31 марта в подземных хранилищах газа имеется 15,9 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
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Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет. Так, год назад в подземных хранилищах Украины хранилось на 80% меньше природного газа – 8,8 миллиардов кубометров.
Обусловили такой уровень запасов несколько факторов:
- накопления рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки – 21,8 миллиардов кубометров газа;
- невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 из-за теплой зимы – 6,06 млрд куб м.
- начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.
Напоследок в Укртрансгазе отметили, что пандемия коронавируса не повлияла на работу газовиков. Хранилища работают в штатном режиме.
Ранее Оператор ГТС сообщал о падении количества транспортируемого газа. Так, за первый квартал 2020 года цифра достигла 11, 1 миллиарда кубометров газа. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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