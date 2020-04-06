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      Отопительный сезон Украина закончила с рекордными запасами газа

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      В хранилищах остался рекордный запас газа / Фото 24 канала

      Количество газа в хранилищах на конец марта достигло одного из самых высоких показателей за последние 10 лет. Год назад, например, запасов было на 80% меньше.

      По состоянию на 31 марта в подземных хранилищах газа имеется 15,9 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

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      Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет. Так, год назад в подземных хранилищах Украины хранилось на 80% меньше природного газа – 8,8 миллиардов кубометров.

      Обусловили такой уровень запасов несколько факторов:

      • накопления рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки – 21,8 миллиардов кубометров газа;
      • невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 из-за теплой зимы – 6,06 млрд куб м.
      • начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.

      Напоследок в Укртрансгазе отметили, что пандемия коронавируса не повлияла на работу газовиков. Хранилища работают в штатном режиме.

      Ранее Оператор ГТС сообщал о падении количества транспортируемого газа. Так, за первый квартал 2020 года цифра достигла 11, 1 миллиарда кубометров газа. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

      Транспортування газу ціна
      Какие тарифы на транспортировку газа в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Отопительный сезон Нафтогаз Рынок газа Газ
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