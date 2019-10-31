Отопительный сезон в Днепре оказался под угрозой срыва

Срыв начала отопительного сезона угрожает Днепру, Пятихаткам, г. Софиевка, селу Лиховка и селу Саксагань Днепропетровской области. Причина – бездействие местных властей.

В компании Нафтогаз Украины объяснили, что предприятия-поставщики тепла в населенные пункты обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки газа. Но эти предприятия используют котельные, которые ранее использовались другими субъектами хозяйственной деятельности. Последние накопили значительные долги перед Нафтогазом за предварительно потребленный газ.

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Согласно закону, для заключения договора о поставках газа предприятия-поставщики тепла обязаны были перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства.

Нафтогаз неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому, только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действуют под контролем представителей местной власти,

– заявил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Нафтогаз неоднократно сообщал о возможном срыве отопительного сезона жителям указанных населенных пунктов, Днепропетровской облгосадминистрации, облсовету, Кабмину и Министерству развития общин и территорий.

Теперь Нафтогаз требует от местных органов власти Днепропетровщины контролировать, чтобы коммунальные предприятия соблюдали законодательство и в случае необходимости получали необходимую им финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.

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