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      Отопительный сезон в Днепре оказался под угрозой срыва

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      На Днепропетровщине может сорваться отопительный сезон
      На Днепропетровщине может сорваться отопительный сезон / wz.lviv.ua

      Срыв начала отопительного сезона угрожает Днепру, Пятихаткам, г. Софиевка, селу Лиховка и селу Саксагань Днепропетровской области. Причина – бездействие местных властей.

      В компании Нафтогаз Украины объяснили, что предприятия-поставщики тепла в населенные пункты  обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки газа. Но эти предприятия используют котельные, которые ранее использовались другими субъектами хозяйственной деятельности. Последние накопили значительные долги перед Нафтогазом за предварительно потребленный газ.

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      Согласно закону, для заключения договора о поставках газа предприятия-поставщики тепла обязаны были перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства.

      Нафтогаз неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому, только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действуют под контролем представителей местной власти,
      – заявил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

      Нафтогаз неоднократно сообщал о возможном срыве отопительного сезона жителям указанных населенных пунктов, Днепропетровской облгосадминистрации, облсовету, Кабмину и Министерству развития общин и территорий.

      Теперь Нафтогаз требует от местных органов власти Днепропетровщины контролировать, чтобы коммунальные предприятия соблюдали законодательство и в случае необходимости получали необходимую им финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Нафтогаз Отопительный сезон Коммунальные услуги
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