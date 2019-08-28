Оторвало колесо: в Харькове полицейская машина столкнулась с автобусом 10:14, сегодня 10 Читати новину українською Авария на Мерефяньском шоссе В результате аварии у патрульной Mitsubishi Outlander оторвалось колесо, сообщают свидетели ДТП. Авария произошла на Меревянском шоссе, передает Police Control Ukraine. Новость дополняется... День ангела Марии: лучшие картинки-поздравления сегодня 1281 Теги: Новости Украины Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть жилого дома: 1 погибший, 7 госпитализированы сегодня , 09:01 Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры сегодня , 08:07 Завершение войны на Донбассе: дипломат рассказал о важном шаге Зеленского сегодня , 07:02 Комментарии Публикации сегодня , 08:46 Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины 3512 сегодня , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат Блог Медіа 562 27 августа , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности 460 сегодня , 07:37 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп? Світлана Попова 821 сегодня , 06:15 Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны Інна Жолобович 453