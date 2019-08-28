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      Оторвало колесо: в Харькове полицейская машина столкнулась с автобусом

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      Авария на Мерефяньском шоссе
      Авария на Мерефяньском шоссе

      В результате аварии у патрульной Mitsubishi Outlander оторвалось колесо, сообщают свидетели ДТП.

      Авария произошла на Меревянском шоссе, передает Police Control Ukraine.

      Новость дополняется...

       

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      Теги: Новости Украины
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