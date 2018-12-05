Отправить корабли и оставить "Поток-2":у Меркель удивили заявлением относительно агрессии России

В партии Меркель "Христианско-демократический союз" считают, что ЕС и НАТО должны дать мощный ответ на российскую провокацию в Керченском проливе – отправить в район свои корабли. Однако там против остановки строительства "Северного потока-2" – говорят, что "это здесь ни к чему".

Об этом заявил депутат Бундестага Йоахим Пфайффер, пишет DW.

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Пфайффер отмечает, что корабли НАТО должны обеспечить международный доступ к Азовскому морю.

При этом Пфайффер высказался категорически против остановки проекта газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации между Киевом и Москвой.

Политик считает, что поведение президента РФ Владимира Путина является абсолютно неприемлемым, и мировое сообщество должно дать ему это понять.

Однако поспешные санкции или даже прекращение строительства "Северного потока-2" я считаю абсолютно неправильным подходом,

– подчеркнул он.

По его словам, Германия "сама себе навредит" остановкой газопровода. Пфайффер убежден, что "Северный поток-2" будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа в Европу и повысит ликвидность немецкого и европейского рынков.

К слову, посол Германии в Украине Эрнст Райхель рассказал, что Германия не поддерживает возможное введение дополнительных санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, поскольку это может спровоцировать эскалацию конфликта. Райхель отметил, что дискуссии относительно санкций против России продолжаются.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.