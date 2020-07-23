Сколько будет стоить отпуск и на какие курорты Хорватии обратить внимание, – рассказала директор туристического агентства.

О чем нужно помнить и на какие расходы рассчитывать, планируя пляжный отдых за границей в 2020 году, 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства Tasty travel Дарья Сапожникова.

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В этот раз мы расскажем об особенностях летнего отдыха в Хорватии.

Как правильно выбрать тур?

Начните с расчетов затрат и выберите тот вариант, который вписывается в ваш бюджет. Хорватия – одна из самых дорогих стран Адриатики. Но приемлемые по цене варианты всегда можно подобрать в любых категориях, говорит туроператор. Тем более, что отдых в этой стране действительно того стоит.

Сколько стоит отдых в Хорватии / Инфографика 24 канала

"Хорватия – это туристическое комбо из природных и архитектурных памятников. Там скалы, горы, острова. Фантастические пейзажи. И невероятное море, в котором вода остается прозрачной даже в десяти метрах от берега", – говорит Сапожникова.

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При этом, по ее словам, Хорватию лучше всего смотреть на машине. "Страна довольно дорогая, особенно в туристических городах. Но если взять в аренду машину и уезжать на пару километров от города, чтобы купить фрукты или пообедать в местном ресторанчике – все обойдется гораздо дешевле", – рассказала туроператор.

Куда ехать?

Макарска – город на побережье Адриатического моря в Хорватии. Является одним из самых теплых городов в Хорватии. Пляжи там в основном мелкогалечные.

"Среди туристов этот курорт принято считать детским. Он позиционируется как место, где будет интересно отдыхать деткам и красиво – взрослым. Туристически комфортное местечко с хорошей инфраструктурой, где можно найти себе развлечения каждый день. Макарску выбирают преимущественного для семейного отдыха. При этом стоит учесть, что для детей в самом городе развлечений не очень много, поэтому лучше обратить внимание на отель и убедиться, что там есть сервисы для самых маленьких детей, которым нужны анимационные развлечения", – сказала Сапожникова.

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Ровинь – это хорватская Венеция. "Весь город прорезан множеством каналов. Город очень оживленный с идеально чистыми улицами. Шикарная береговая линия с очень красивыми островами вдоль нее. Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины", – рассказала она.

Отдых в Ровине / Фото: croatiainside.com

Также, по ее словам, Ровинь считается самым романтичным городом среди всех хорватских курортов.

Оребич – тихий портовый городок. Туризм там развивается с 60-х годов и они уже научились искусству предоставлять отличный и необременительный сервис. Здесь есть и песчаные пляжи, и галечные.

В Оребиче будет интересно всем, кто любит море и интересуется мореплаванием. Это – исторически город моряков и там можно узнать немало интересного об истории морского дела в здешних краях. Кроме того, Оребич связан с соседним островом Корчула как паромной переправой, так и пассажирскими катерами.

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Туристам также очень советуют подняться на гору Святого Ильи, с вершины которой можно полюбоваться панорамой острова Корчула и морским побережьем. Также город славится своими винами, которые считаются лучшими в Хорватии.

Дубровник – самый красивый и известный город Хорватии. Это – город-музей под открытым небом, где смотреть внимательно стоит на все, что встретится вам на пути.

Отдых в Дубровнике / Фото: croatiainside.com

"Все красивые картинки об этой стране – это оттуда. Он внесен в список наследия ЮНЕСКО. Шикарный исторический центр города, который имеет богатую историю. Когда-то Дубровницкая республика была единственным городом-государством в Восточной Адриатике, способным соревноваться с Венецией. Очень красивая архитектура. Ухоженные галечные пляжи. Удивительные пейзажи. Красивые мероприятия. Множество спокойных бухт. Все вокруг радует и глаза, и душу. Множество экскурсий, хорошо развитая туристическая инфраструктура", – сказала Сапожникова.

Что там с коронавирусом?

Пока туристы, въезжающие в Республику Хорватия, могут попасть в страну без обязательной 14-дневной самоизоляции, при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2. При этом тест должен быть сделан не более чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход).

Если таких результатов теста у вас нет – въезд разрешен с обязательной 14-дневной самоизоляцией.

При этом помните, что данные по эпидемиологической ситуации постоянно обновляются и скачки из одной эпидемиологической зоны в другую для стран Европы – условно привычное явление. Поэтому просто помните, что постоянно нужно следить за ситуацией.

Общие советы

Также стоит учитывать следующие советы:

Как можно больше странствуйте по стране, если будете иметь такую возможность. За пределами туристических городов скрыто немало красивых старинных вилл на берегу моря, живописных бухт и дешевых ресторанчиков, где можно полакомиться вкуснейшими блюдами из морепродуктов. При этом заметьте, что рассчитаться там можно преимущественно наличными.

Возьмите с собой не только необходимый лично вам набор медицинских препаратов, а и дополнительную пачку масок и одноразовых перчаток.

Оставайтесь на связи с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку. Перед вылетом уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверьте статус вашего бронирования.

Внимательно изучите советы Минздрава относительно правил реализации зарубежных поездок. Сохраните контакты ближайшего дипломатического учреждения Украины и круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Избегайте экскурсий, которые предлагают посетить соседние страны. Эпидемиологическая ситуация постоянно меняется. Даже если в какую-то из стран, в которую могут предложить путешествие отельные гиды, можно без проблем въехать, вполне возможно, что выехать из нее будет не так просто.

Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке следуйте всем имеющимся требованиям. В отдельных регионах, например, власть может вводить комендантский час, который лучше не нарушать.

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