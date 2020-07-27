Чего ожидать от курортов Болгарии и сколько денег нужно на отпуск в этой стране – рассказала директор туристического агентства.

Какие нюансы следует учесть и на какие расходы рассчитывать, планируя пляжный отдых заграницей в 2020 году, – 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства Tasty travel Дарья Сапожникова.

Также интересно Отпуск-2020: как организовать отдых в Хорватии и сколько это будет стоить

На этот раз – читайте об особенностях отдыха в Болгарии.

Как правильно выбрать тур?

Здесь действует золотое правило: начинайте с бюджета.

При выборе туров реально оцените свой бюджет. Исходя из него, смотрите, что нравится из тех вариантов, которые укладываются в ваш бюджет. При этом, выбирая отдых в Болгарии, также обратите внимание на отель.

"Туризм в этой стране очень хорошо развит, но в стране сохранилось множество старых, еще советских отелей, которые очень похожи на санатории в Трускавце. Поэтому выбирая тур нужно смотреть не только на цену, а и на год постройки отеля, чтобы потом не пришлось удивляться", – сказала Сапожникова.



Сколько стоит отдых в Болгарии/ Инфографика 24 канала

"Чаще всего, что я слышу по поводу отдыха в Болгарии: съездить в Болгарию – это как отдохнуть в Одессе, "но немного подальше от дома". В Болгарии плюс-минус такое же море, очень похожий сервис, и очень подобная отельная база. Основная масса туристов – украинцы, что лишь усиливает эффект", – сказала туроператор.

Также вас может заинтересовать Отпуск-2020: как организовать отдых в Черногории и сколько это будет стоить

При этом заметьте, что основная масса туров в Болгарию – автобусные. "Есть чартерные рейсы, в этом году правительство Болгарии обещало выплачивать небольшие компенсации за каждого, кто прилетел чартером, гипотетически цены на авиаперелеты должны были бы снизиться. Но по факту, автобусы все еще остаются более дешевыми", – добавила Сапожникова.

Куда ехать?

Солнечный берег – один из самых популярных курортов с большим выбором развлечений, как для взрослых, так и для детей. Кроме того, это – один из самых дорогих вариантов отдыха в Болгарии. Его основали сравнительно недавно – в 1957 году, поэтому именно здесь каких-то особых достопримечательностей нет. Но совсем рядом расположен город Несебр, старая часть которого включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Отдых в Болгарии / Фото: booking.com

Этот курорт известен благодаря своим пляжам – песчаным, растянутым на 15 километров в уютном небольшом заливе – со всей необходимой инфраструктурой для отдыха.

Золотые пески – чуть более дорогой курорт. Очень красивый, зеленый город. Город, который прекрасно подходит для активного молодежного отдыха с обилием клубов и бурной ночной жизнью.

Также обратите внимание Отпуск-2020: как организовать отдых в Албании и сколько это будет стоить

Бургас – не слишком туристический город. Это – крупный промышленный центр и развитой порт. Однако в течение последних лет они много сил потратили на то, чтобы развить здесь туристическое направление. Сам город больше напоминает типичную советскую застройку, но там хороший пляж, который порадует тех, кто ищет отдыха у моря без лишнего веселья. Кроме того, в Бургасе можно найти довольно неплохие отели.



Отдых в Болгарии / Фото: booking.com

Парки, заповедник, музеи. Большое количество раскопок фракийских, древнегреческих и римских поселений. Самая знаменитая подобная достопримечательность города – Акве Калид – многофункциональный музейный комплекс, адаптированный для приятного отдыха.

Варна – отличная смесь природы, архитектуры и развлечений. Там есть клубная жизнь, проводится множество фестивалей (по крайней мере, в докарантинные времена – они проводились), и там всегда есть, чем себя занять. За счет этого цены несколько выше, чем на других курортах.

Интересно Отпуск-2020: Как организовать отпуск в Египте и сколько это будет стоить

Кранево – тихий поселок, с неплохо развитой инфраструктурой и очень низкими ценами. Отели – без лишних изысков. Там можно рассчитывать на отдых в небольших частных отелях на уровне трех звезд. Пляжная полоса в Кранево – около 6 км, с мелким песком, пологим спуском в воду и отличным мелководьем с ровным дном. За счет этого море прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Созополь – древний город у моря. Очень хороший, в живописной гавани.



Отдых в Болгарии / Фото: booking.com

Изначально будучи рыбацким селением, Созополь начал понемногу развиваться как курорт еще в середине 1920-х годов, и за сто лет успел вырасти до любимого места отдыха болгарской богемы. Сегодня это город с удивительной архитектурой, с достойным выбором развлечений и большим выбором магазинов и рынков, где все необходимое можно купить по некурортной цене.

Св. Константина и Елены – классика спокойного и размеренного курортного отдыха, у моря, с термальными источниками, без лишних изысков. Один из немногих курортов Болгарии, который радует обилием зелени – он находится в роскошной лесопарковой зоне. Здесь нет ни шумных развлечений, ни достопримечательностей: только парк, пляж и море.



Отдых в Болгарии / Фото: booking.com

Здесь есть один относительно протяженный пляж и несколько маленьких бухт. Берег достаточно высокий и к пляжу необходимо спускаться по лестнице.

Что там с коронавирусом?

Пока что гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

"Болгария пока зеленая зона для въезда украинских туристов, но она находится на грани спокойной эпидемиологической ситуации. Поэтому нужно постоянно проверять, не изменилось ли что-то вдруг. Есть большая вероятность того, что за время отдыха ситуация измениться и при себе лучше всегда иметь деньги на внезапный тест", – сказала Сапожникова.

Правила безопасности в отелях для туристов будут такими же, как и везде. Дополнительные дезинфекции, санитайзер, и температурный скрининг – то, что ждет нас на любом курорте мира этого года.

Ношение масок обязательно в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте, метрополитене, аэропорту, автовокзале, учреждениях торговли, больницах, аптеках, музеях, церквях.

Общие советы

Также стоит учитывать следующие советы:

Возьмите с собой не только необходимый лично вам набор медицинских препаратов, а и дополнительную пачку масок и одноразовых перчаток.

Оставайтесь на связи с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку. Перед вылетом уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверьте статус вашего бронирования.

Внимательно изучите советы Минздрава относительно правил реализации зарубежных поездок. Сохраните контакты ближайшего дипломатического учреждения Украины и круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке следуйте всем имеющимся требованиям. В отдельных регионах, например, власть может внедрять комендантский час, который лучше не нарушать.

Для того, чтобы отслеживать текущие правила пересечения границ с разными странами, воспользуйтесь специальным сайтом, который разработал МИД.

Также стоит прочитать Отпуск-2020: как организовать отдых в Турции и сколько это будет стоить