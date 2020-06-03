В Минздраве провели мониторинг морской воды. Оказалось, что на одесских пляжах пробы воды не соответствуют норме.

Поэтому украинцев призвали пока что отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы. Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Министерстве здравоохранения.

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Пробы морской воды отобрали в конце мая 2020 года. В целом проверили такие рекреационные зоны:

пляжи Одессы

Белгород-Днестровский район,

Килийский район,

Татарбунарский район,

Лиманский район,

Овидиопольский район.

В целом собрали 98 проб морской воды для микробиологических показателей и 40 проб санитарно-химических показателей.

По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам,

– отметили в Минздраве.

В ведомстве призвали воздержаться от купания, чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию и предотвратить заболевания передающиеся через воду. Кроме того, в Минздраве также провели мониторинг питьевой воды в Одессе и области и воды поверхностных водоемов 1 и 2 категорий.