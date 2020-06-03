Отпуск под угрозой: в Минздраве не рекомендуют купаться на пляжах Одессы
В Минздраве провели мониторинг морской воды. Оказалось, что на одесских пляжах пробы воды не соответствуют норме.
Поэтому украинцев призвали пока что отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы. Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Министерстве здравоохранения.
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Пробы морской воды отобрали в конце мая 2020 года. В целом проверили такие рекреационные зоны:
- пляжи Одессы
- Белгород-Днестровский район,
- Килийский район,
- Татарбунарский район,
- Лиманский район,
- Овидиопольский район.
В целом собрали 98 проб морской воды для микробиологических показателей и 40 проб санитарно-химических показателей.
По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам,
– отметили в Минздраве.
В ведомстве призвали воздержаться от купания, чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию и предотвратить заболевания передающиеся через воду. Кроме того, в Минздраве также провели мониторинг питьевой воды в Одессе и области и воды поверхностных водоемов 1 и 2 категорий.