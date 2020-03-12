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      Отпуск и больничный для родителей во время карантина в школах: можно ли брать, какие последствия

      - Читати новину українською

      Ввести карантин во всех учебных заведениях Украины с 12 марта – так решило правительство. Длиться ограничения будут 3 недели, как минимум до 3 апреля. Детям это, скорее, в радость, а вот для родителей – проблема, ведь нужно ходить на работу и ухаживать за детьми одновременно. Юристы объяснили, как эту проблему можно устранить.

      Можно ли брать родителям отпуск на период карантина в учебных заведениях детей и какие у этого последствия – рассказали в фейсбуке на странице адвокатского объединения "Форсети".

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      Отпуск на период карантина

      Если ребенок до 14 лет

      На период объявления карантина матери ребенка в возрасте до 14 лет работодатель обязан предоставить отпуск. Но следует обратить внимание, что этот отпуск – без сохранения заработной платы

      К слову, отец, дедушка, бабушка или другой человек, который фактически воспитывает ребенка, также имеют право на отпуск, и также неоплачиваемый. 

      Если ребенок старше 14 лет

      В таком случае можно просить отпуск по семейным обстоятельствам только на срок до 15 календарных дней в году.

      Какие документы нужны для оформления отпуска

      • Письменное заявление работника на имя работодателя.
      • Копия свидетельства о рождении ребенка.
      • Справка из учебного заведения об объявлении карантина.

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      Работа в неполное рабочее время в период карантина

      В период карантина можно воспользоваться правом работать на условиях неполного рабочего времени. Такое право имеют:

      • Беременные.
      • Женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
      • Люди, которые воспитывают малолетних детей без матери.

      Можно ли взять больничный, пока в школе или садике карантин

      Оплачиваемый больничный по уходу за здоровым ребенком на период карантина брать нельзя. Разве что если ребенок заболел во время карантина.

      Ограничительные меры в Украине ввели из-за угрозы распространения коронавируса. Все новости о карантине в Украине – читайте на 24 канале.

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      11 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Образование в Украине Образование Учеба Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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