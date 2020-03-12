Отпуск и больничный для родителей во время карантина в школах: можно ли брать, какие последствия

Ввести карантин во всех учебных заведениях Украины с 12 марта – так решило правительство. Длиться ограничения будут 3 недели, как минимум до 3 апреля. Детям это, скорее, в радость, а вот для родителей – проблема, ведь нужно ходить на работу и ухаживать за детьми одновременно. Юристы объяснили, как эту проблему можно устранить.

Можно ли брать родителям отпуск на период карантина в учебных заведениях детей и какие у этого последствия – рассказали в фейсбуке на странице адвокатского объединения " Форсети ".

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Отпуск на период карантина

Если ребенок до 14 лет

На период объявления карантина матери ребенка в возрасте до 14 лет работодатель обязан предоставить отпуск. Но следует обратить внимание, что этот отпуск – без сохранения заработной платы .

К слову, отец, дедушка, бабушка или другой человек, который фактически воспитывает ребенка, также имеют право на отпуск, и также неоплачиваемый.

Если ребенок старше 14 лет

В таком случае можно просить отпуск по семейным обстоятельствам только на срок до 15 календарных дней в году.

Какие документы нужны для оформления отпуска

Письменное заявление работника на имя работодателя.

Копия свидетельства о рождении ребенка.

Справка из учебного заведения об объявлении карантина.

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Работа в неполное рабочее время в период карантина

В период карантина можно воспользоваться правом работать на условиях неполного рабочего времени. Такое право имеют:

Беременные.

Женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Люди, которые воспитывают малолетних детей без матери.

Можно ли взять больничный, пока в школе или садике карантин

Оплачиваемый больничный по уходу за здоровым ребенком на период карантина брать нельзя. Разве что если ребенок заболел во время карантина.