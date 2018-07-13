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Отпуск в августе-2018: бюджетно и ярко

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Куда поехать в Украину на отдых
Куда поехать в Украину на отдых / 24 канал

Если отдых в далеких экзотических странах вам по каким-то причинам "не светит" – в Украине есть немало красивых и неизведанных мест, где можно успешно отдохнуть. Причем – бюджетно, получив взамен массу впечатлений.

Журналисты 24 канала нашли несколько небанальных идей для августовского отдыха. Делимся результатами.

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Сначала про морские и "около-морские" варианты.

Кинбурнская коса

Это полуостров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким черноморским заливом, в Николаевской области.

Кінбурнська коса

Край Кинбурнской косы, напротив Очакова. фото kherson.net.ua

Чем интересна: Здесь совершенно фантастические виды на море и лиман, где сливаются соленая и пресная вода, здесь обитают более 200 видов птиц, невероятные растительные виды, здесь целые километры безлюдных пляжей. Есть немало озер. Здесь можно купаться, загорать, любоваться природой, медитировать. А вот с "цивилизованным" отдыхом вроде ресторанов-дискотек здесь значительно хуже.

Как добраться: Автобусом или автомобилем в село Геройское. Дальше – внедорожником или пешком. (Обычные легковые категорически не рекомендуются – застрянут в песках). Или – катером от Очакова или Николаева (от 70 грн в одну сторону).

Кінбурнська коса

Озера на Кинбурнской косе. Фото Алексея Белецкого

Где жить: У местных жителей, на базах отдыха или семейных усадьбах, за номера без удобств – от 90 грн с человека, с удобствами – от 150. Кемпинг – от 120 грн за двоих в сутки, в палатке в диких условиях – бесплатно.

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Нюансы: с благами цивилизации здесь трудно. Про водопровод и канализацию только слышали. Продукты надо покупать заранее и везти с собой или покупать овощи-фрукты у местных или ездить за продуктами и вкусностями за 70 км в Очаков. Так же базы отдыха в качестве "благ цивилизации" могут предложить номер-люкс в фанерном домике. Палатку надо ставить в определенных местах – часть территории косы – заповедник.

Вилково

Город в Одесской области, на берегу Дуная. "Украинская Венеция". Непосредственный сосед Дунайского биосферного заповедника.Вилкове

Пейзажи Вилково. фото pizzatravel.com.ua

Чем интересно: здесь каналы и лодки вместо улиц. Можно рыбачить, не выходя из дома. Исследовать местность. Купаться, загорать.

Как добраться: автомобилем, автобусом из Одессы (билет около 200 гривен), Сараты или Арциза. Большой нюанс – до Вилково в прошлом году проложили новую полосу дороги. Верим, что она до сих пор там и не в ямах.

Где жить: в гостевых домиках, базах отдыха, гостиницах – от 225 грн за двухместный номер. Но есть здесь и апартаменты за 1200 грн.

Дунайский биосферный заповедник

Это 50 тысяч гектаров, куда входят дельта Килийского рукава, Жебриянские плавни, Стенцовско-Жебрияновские плавни, остров Ермаков, верховья озера Сасык, Джантшейский лиман, 2-километровая полоса акватории Черного моря.

Дунайський заповідник

Типичный пейзаж заповедника. фото Википедия

Чем интересен: чрезвычайно ценными и разнообразными образцами флоры и фауны. Википедия пишет, что по количеству видов фауны дельта Дуная является едва ли не самым богатым местом в современной Европе.

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Как добраться: администрация заповедника расположена в Вилково, откуда можно отправиться в путешествие по заповеднику в любом направлении.

Дунайський заповідник

Безграничное водное царство Дунайского заповедника. фото ukrainaincognita.com

Где жить: в том же Вилково. Если планируете долгие странствия с ночевкой – берите палатку. Но заметьте – в заповеднике надо быть осторожным относительно очага, лучше посоветоваться с работниками заповедника – где ставить и как себя вести.

Далее – об отдыхе в горах.

Курорт Изки

Это горнолыжный курорт на Закарпатье. Но летом здесь по-своему интересно и ярко.

Ізки

Вид в Изках. фото izki.ua

Чем заняться: ходить в горы (пешие и конные экскурсии), смаковать свежий сыр на сыроварне, кататься на лошадях, а также – заказать услуги массажа и купание в чане. Еще – сходить на экскурсию в Свято-Николаевский монастырь, салон-магазин Хустской фабрики шляпок и осмотреть деревянные церкви.

Здесь и летом работает кресельный подъемник горнолыжного курорта Изки – можно любоваться красотой природы с высоты птичьего полета, фоткать эту красоту, снимать видео. Стоимость подъемника – 50 гривен за подъем с человека.

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Как добраться: поездом до станции Воловец (из Киева билет в купе – 490 гривен, со Львова – 341). Далее еще 20 километров трансфером. Автомобилем – трасса Киев–Львов–Чоп, 720 км из Киева.

Где жить: в отеле – но цены здесь не слишком демократичны – около 1000 гривен за двухместный "стандарт", в частном секторе – от 75 гривен за место.

Тустань

Это средневековая наскальная крепость-град, уникальный памятник истории, археологии, архитектуры и природы, расположенный в Сколевском районе Львовской области.

Тустань

Тустань летом. фото автора

Чем заняться: наслаждаться и вдохновляться духом древности, силы и красоты крепости. К слову, вход на территорию памятника платный: 50 грн полная стоимость, 25 – льготная.

Также можно обойти близлежащие карпатские леса. В соседних селах Урыч, Схидница – оздоровиться целебными карпатскими водами, отдохнуть телом и душой на местных эко-курортах. Также неподалеку Тустани есть еще несколько интересных мест: пещерный монастырь в Розгирче, подъемники на горы Тростян и Высокий Верх.

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А 3-5 августа в этом году в Тустане состоится очередной фестиваль украинской средневековой культуры, во время которого можно стать свидетелем (или и участником) рыцарских поединков и штурма крепости или полюбоваться или лично похвастаться впечатляющими средневековыми костюмами.

Тустань-фестиваль

На фестивале "Тустань-2017". Фото с ФБ-страницы фестиваля

Как добраться: авто по трассе Киев–Чоп, со Львова – также через Схидницу, поездом – до Стрыя (купе из Киева – 490 гривен), далее автобусом. Также автобусы есть из Схидницы, Трускавца, Сколе.

Где жить: в частном секторе – от 70гривень с человека, в гостиницах и мини-отелях – от 175 гривен.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Публикации LifeStyle Статьи отдых Путешествия
Источник: 24 канал
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