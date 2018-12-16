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      "Отпусти моряков, мы не хотим войны": в Москве снова протесты, есть фото и видео

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      В Москве прошли протесты под зданием ФСБ
      В Москве прошли протесты под зданием ФСБ / Фото из открытых источников

      Возле здания ФСБ на Лубянке в Москве состоялась акция протеста "Собрание граждан, возмущенных действиями власти", во время которой среди прочего требовали освободить захваченных украинских моряков. Правоохранители задержали 12 человек.

      Об этом сообщает российское издание "Новая газета".

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      Так, под стенами ФСБ собралось около 50 человек, они требовали освободить фигурантов так называемых дел "Сети" и "Нового величия".

      Организаторы акции отметили, что хотели провести "марш за мир, против насилия", "посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны" по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако местные власти перенесли акцию на окраину города.

      Протести у Москві

      Под зданием ФСБ в Москве состоялась акция протеста / Источник: novayagazeta.ru

      Один из участников акции держал плакат с призывом освободить украинских моряков, которых российские силовики атаковали и незаконно захватили в плен в ноябре.

      Москві протести
      Среди прочего требовали освобождения украинских моряков / Источник:​ novayagazeta.ru

      Москва протести

      Полиция задержала 12 участников акции / Источник: novayagazeta.ru

      На акцию также пришли члены прокремлевского движения SERB, которые облили мочей одного из организаторов акции Олега Еланчика. Кроме того, присутствовали активисты "Национально-освободительного движения" (НОД), которые толкали участников акции.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ заложники Новости России Москва Оружие
      Источник: 24 Канал
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