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      Отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше чем в РФ

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      Горнодобывающая промышленность
      Горнодобывающая промышленность / zakarpattya.net.ua

      Согласно основным положениям законопроекта №1210 власти хотят сделать добычу и переработку руды намного дороже

      В частности, предлагается изменить базу налогообложения – вместо стоимости добытой руды облагать стоимость товарной продукции. Это положения документа вызвало недоумение у отраслевых экспертов. Такой подход – брать ренту не с добытой руды, а с обогащенной – не практикуют нигде в мире. Производители руды с мировым именем, работающие в Украине подвергли инициативу резкой критике, говорится в материале "Рада руде не рада: влияние законопроекта №1210 на железорудную отрасль" сайта ГМК-центр.

      Все разговоры о том, что горно-металлургическая отрасль получает сверхприбыль и ей нужно увеличить налоговую нагрузку, являются ошибочными. Они появляются либо от незнания реальной ситуации в отрасли, либо от желания пожертвовать конкурентоспособностью ГМК на мировых рынках в интересах бюджета и увеличения его расходов, – подчеркивает Владимир Ткаченко, советник по вопросам взаимоотношений с органами власти АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР).

      При этом, в материале говорится, что "сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – всего лишь иллюзия.

      "После череды июльских максимумов цен на железную руду на рынке наступило "отрезвление". С начала августа котировки железорудной мелочи в КНР круто покатились вниз, просев сразу на 20-25% – до $88-93/т. Более того, власти Австралии прогнозируют дальнейшее снижение цен: в 2019 году – до $80/т, в 2020-м – до $61,4/т и в 2021 году – до $57,4/т. при этом цены на готовую металлургическую продукцию продолжают падать из-за слабого роста мирового ВВП и проблем перепроизводства", пишут авторы материала.

      Также, в статье указывается, что по заключению аудиторско-консалтинговой компании PwC, в случае принятия законопроекта доля рентных платежей относительно коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичный показатель в РФ. Другие страны также будут выгодно отличаться от Украины и займут ее место на мировом рынке.

      Так, в случае принятия законопроекта №1210 уровень рентной нагрузки в Украине составит 22,2% от коммерческой прибыли, тогда как как в ЮАР – 11,8%, в Австралии – 10,6%, в Казахстане – 8,5%, в Китае – 4,4%, в РФ – 2,5%.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Металлургия Налоговый кодекс
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