Отравить врага, как крысу: жуткие факты применения химического оружия

Во время войны каждая из сторон-участников всегда стремится к победе. Методы ведения боев каждый раз совершенствуют. Однако одним из самых жестоких способов уничтожения врага считают химическое оружие. Отравляющие вещества применяли во время военных конфликтов еще до нашей эры. С тех пор в результате их использования погибли миллионы людей.

Египтяне еще издавна использовали растительные и животные минеральные яды, индийские династии научились изготавливать дымы укачивающего действия, а жители Древнего Китая еще в 1000 году до нашей эры знали секрет создания ядовитого и раздражающего дыма.

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Совершенствование химического оружия

Согласно историческим записям, войска Древнего Рима применяли токсичный дым, который своим действием напоминал свойства фосгена.

Что такое фосген? Вещество, которое обладает удушающим действием. Ядовит только при вдыхании паров. Первые отчетливые признаки отравления появляются после скрытого периода от четырех до восьми часов. Фосген может находиться в воздухе летом 30 минут, а зимой до трех часов. Вещество активно применяли как боевое отравляющее средство.

В эпоху Возрождения, когда артиллерия начала неустанно развиваться, потребность в химическом оружии возросла в разы. Тогда Леонардо да Винчи предложил усовершенствовать пушечные ядра с помощью ядовитой смеси. Она состояла из мела, сульфида мышьяка и солей меди. Кроме того, вместе с этим изобретением он создал первую модель защитной маски.



Пушечное ядро

Первый запрет использования химического оружия

Химическое оружие самого разнообразного действия долгое время широко использовали в бою. Такие методы считали коварными и негуманными. От действия ядовитых веществ люди часто долго мучились перед смертью. В 1675 году Священная Римская империя и Франция стали первыми, кто признал такие методы ведения войны недопустимыми. Они подписали первое в истории соглашение о запрете использования токсичных веществ.

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В 1854 году, во время Крымской войны, правительство Великобритании тоже размышляло над использованием массового оружия против Российской империи. Это должны были быть артиллерийские снаряды с цианидом какодила. Такое оружие имеет местное и общеотравительное действие. При попадании на кожу какодил вызывает боль, воспаление и некроз. Если попадает в желудочно-кишечный тракт – воспаление дыхательных путей. Вещество поражает еще и нервную систему, возможны такие последствия: судороги, паралич, потеря зрения или коматозное состояние.

Командование британского артиллерийского управления отказалось от использования таких снарядов. Они назвали этот метод неприемлемым и приравняли его к отравлению колодцев врага.



Артиллерийские снаряды с цианидом какодила

Декларация об осуждении химического оружия

Через 20 лет состоялась Брюссельская конференция. Там представители 14 стран утвердили международную декларацию об осуждении химического оружия и запрете использования отравляющих веществ во время военных действий. Такое решение ненадолго остановило жестокий метод борьбы, однако в начале XX века документ начали игнорировать.



Брюссельская конференция

"Война химиков"

Началась Первая мировая война. Именно тогда использование химического оружия перешло любые границы. Из-за того, что оружие массового поражения начали широко использовать, оно получило неофициальное название – "Война химиков". Первой химическое оружие в этой войне применила Франция. В августе 1914 года они атаковали немецкие войска гранатами со слезоточивым газом.

Как действует слезоточивый газ? Он вызывает ощущение жжения и раздражения в пораженном участке. Эффект может продолжаться примерно 30-60 минут. Сразу же после поражения у лиц проявляются определенные симптомы. Некоторые из них такие: жжение и покраснение глаз, носа, рта, кожи. Также отек слизистых оболочек, затруднение глотания и дыхания, дезориентация и растерянность, что может привести к панике.

Несмотря на это, именно Германия была лидером в разработке новых видов химического оружия. Военный химик Фриц Габер создал не одну новинку, применение которой приводило к летальным исходам.



Военный химик Фриц Габер

К тому же, Габеру пришло в голову использовать хлор в военных целях. Он предложил пускать его по ветру в сторону дислокации противников. Первой целью хлорной атаки стал бельгийский город Ипр. Химик разместил вблизи города 5,5 тысяч баллонов со сжатым хлором. Через несколько дней, дождавшись попутного для атаки ветра, немецкие солдаты открыли вентили. Желто-зеленая завеса хлора двинулась на войска по ту сторону баррикад. Вследствие коварной атаки по разным подсчетам погибли от трех до 15 тысяч человек.

Военные действия с использованием химического оружия

Некоторые представители союзников Германии выражали негодование по поводу нечестного ведения войны и начала полномасштабного использования химического оружия. Один из командующих немецкого отряда, который присутствовал во время атаки под Ипром, впоследствии отмечал:

Приказ отравить врага, как травят крыс, ошеломил меня. Мне это было противно, как и любому порядочному солдату. Однако, если тот ядовитый газ привел бы к падению Ипра, мы одержали бы победу, которая могла быть решающей. Учитывая существование такой высшей цели, о личном неприятии приходилось молчать.

Хлор стал едва ли не основным оружием в противостоянии сил. После применения его силами Антанты война переросла в гонку химического вооружения. Германия проводила атаку с использованием фосгена, который был в 18 раз токсичнее, чем хлор.

"Король химического оружия"

Вскоре Франция стала применять синильную кислоту и хлороциан. Между тем Германия в 1917 году ввела в действие иприт. Это вещество наносило поражение всем незащищенным частям тела и получило статус "короля химического оружия".



Применение химического оружия в войне

Жертвы жестокого метода ведения боев

В целом от действия ядовитых газов во время войны пострадали примерно 1,2 миллиона солдат, еще 31 тысяча – погибли. В течение вооруженного конфликта обе стороны применили 120 тысяч тонн ядовитых веществ. Уже после окончания войны страны-участники подписали Версальский договор, который провозглашал окончание противостояния и поражение Германии. Кроме этого, документ содержал пункт о запрещении применения удушливых и ядовитых газов, а также их производства и ввоза на территорию Германии.

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Химическое оружие еще неоднократно использовали в следующих вооруженных конфликтах. Коварные методы не смогли полностью пресечь никакие соглашения и резолюции. Случаи применения жестокого вида оружия массового поражения известны и в XXI веке. Такие методы использовали почти с начала вооруженного конфликта в Сирии. В частности, 4 апреля 2017 года нанесли воздушный удар по городу Хан-Шейхун. Боеприпасы, которыми осуществляли обстрел, содержали вещество нервно-паралитического действия. Тогда погибли более 100 человек, среди которых были дети. Еще более 300 получили отравления различной степени.



Воздушный удар в Хан-Шейхуне