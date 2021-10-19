Так, в заключении говорится, что смерть наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

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Кстати, после смерти Павлова в сети распространяли информацию, что мужчина имел зависимость от алкоголя. Однако его коллеги это отрицали. Товарищ погибшего заявил, что Павлов был трудоголиком и 90% своего времени проводил на работе.

Что известно о смерти Андрея Павлова

Тело Павлова нашел его знакомый 18 октября в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Мужчина рассказал, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку уже второй день почувствовал себя плохо. Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз, то Павлов был уже мертв.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти не было. Ранее дело расследовали как "умышленное убийство", но теперь, вероятно, квалификацию изменят.

Знакомый Павлова рассказал, как нашел его. Смотрите видео:

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