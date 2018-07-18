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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отравление детей в Донецкой области: Супрун анонсировала масштабные проверки в детских лагерях

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Супрун анонсировала массовые проверки в детских лагерях
Супрун анонсировала массовые проверки в детских лагерях / 24 Канал

После массового отравления в детском лагере в Донецкой области исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун анонсировала частые проверки летних лагерей.

16 июля стало известно о плохом самочувствии после ужина примерно 60 детей в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области.

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Утром 18 июля появилась информация, что в результате отравления в этом заведении госпитализированы 84 человека, из них 68 детей.

Руководительница Минздрава Ульяна Супрун анонсировала, что Госпотребслужба теперь чаще бужет проверять летние детские лагеря после массового отравления в Донецкой области.

Недавно сняли мораторий на проверки. Это (случай отравления в лагере на Донбассе, – ред.) подпадает под компетенцию Госпотребслужбы, они будут больше заниматься проверками в детских лагерях. В министерстве сформированы инструкции в соответствии с санитарными нормами, они направлены нашим департаментам и в детские лагеря,
– отметила Супрун в комментарии журналистам.

Она уточнила, что к обеду 18 июля известно об отравлении 91 человека. По данным Минздрава, речь идет о сальмонеллезе.

"Мы вместе с лабораторным центром в Донецкой области и Госпотребслужбой взяли анализы крови, воды, пищи, воды из бассейна, чтобы посмотреть, что случилось. Шесть человек работают в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, есть ещё взрослые, которые там работают, но большинство – это дети. Похоже, что это инфекция, возможно, сальмонеллез, но результаты анализа должны быть завтра утром", – уточнила Ульяна Супрун.

Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, поручил профильным министерствам и ведомствам принять меры по факту массового отравления детей и проверить другие детские учреждения Украины.

Теги: Новости Украины Здоровье Дети и несовершеннолетние отравление Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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