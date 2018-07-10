Отравление детей в Киевской области: стало известно об инфекциях, которые обнаружили в лагере

Кишечную палочку и стафилококк обнаружили в лагере Киевской области, в котором 2-го июля отравились двенадцать детей.

Об этом сообщили в Госпродспоживслужбе.

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Отметим, что прокуратура Киевской области начала уголовное производство из-за отравления детей. Они – воспитанники спортивной школы, и приехали, чтобы готовиться к соревнованиям. Тяжелейшее состояние у восьмилетней девочки. Она попала в реанимацию и восьмые сутки находится в коме, состояние ее стабильно тяжелое. По данным экспертов, дети могли отравиться йогуртом. Ведь тренеры держали молочные напитки в собственных комнатах без соблюдения соответствующей температуры.

Специалисты получили результаты лабораторных исследований образцов проб, отобранных в заведении после отравления.

У 9-х человек персонала пищеблока, обследованных на группы кишечных инфекций, и 2-х детей, находящихся в изоляторе не обнаружены возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк. Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлены 10 положительных результатов (33,3%). Из 10 смывов на патогенную флору в изоляторе положительных не обнаружено,

– отметили в Госпродспоживслужбе.

Сейчас в изоляторе больные дети отсутствуют и новых обращений не зарегистрировано.

Кроме того, в лагере "Славутич" отчитались о проведении дезинфекции пищеблока. Его администрация даже обратилась к Госпродспоживслужбе относительно проведения повторного отбора проб на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.