16:13
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отравление детей в Киевской области: стало известно об инфекциях, которые обнаружили в лагере

74 Читати новину українською
В лагере "Славутич" обнаружили кишечную палочку и стафилококк
В лагере "Славутич" обнаружили кишечную палочку и стафилококк / dieta.ru

Кишечную палочку и стафилококк обнаружили в лагере Киевской области, в котором 2-го июля отравились двенадцать детей.

Об этом сообщили в Госпродспоживслужбе.

Читайте также: Количество вспышек болезней в детских лагерях выросло в 5 раз, – экс-чиновник

Отметим, что прокуратура Киевской области начала уголовное производство из-за отравления детей. Они – воспитанники спортивной школы, и приехали, чтобы готовиться к соревнованиям. Тяжелейшее состояние у восьмилетней девочки. Она попала в реанимацию и восьмые сутки находится в коме, состояние ее стабильно тяжелое. По данным экспертов, дети могли отравиться йогуртом. Ведь тренеры держали молочные напитки в собственных комнатах без соблюдения соответствующей температуры.

Специалисты получили результаты лабораторных исследований образцов проб, отобранных в заведении после отравления.

У 9-х человек персонала пищеблока, обследованных на группы кишечных инфекций, и 2-х детей, находящихся в изоляторе не обнаружены возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк. Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлены 10 положительных результатов (33,3%). Из 10 смывов на патогенную флору в изоляторе положительных не обнаружено,
– отметили в Госпродспоживслужбе.

Сейчас в изоляторе больные дети отсутствуют и новых обращений не зарегистрировано.

Кроме того, в лагере "Славутич" отчитались о проведении дезинфекции пищеблока. Его администрация даже обратилась к Госпродспоживслужбе относительно проведения повторного отбора проб на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

Теги: Новости Украины Здоровье Инфекция Дети отравление Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1280
Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
сегодня, 15:02 Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
Богдан Яременко 761
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
235
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Не только Слава Украине: знаете ли вы лозунги других стран мира?
сегодня, 14:19 Не только Слава Украине: знаете ли вы лозунги других стран мира?
175
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
На Прикарпатье в частном доме нашли убежище УПА
 30 апреля , 17:50
Нацсовет может забрать из "черного списка" советские фильмы и восстановить их трансляцию
 20 марта , 09:27
Гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака
 11 июля , 05:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук