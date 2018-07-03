Отравление детей в лагере под Киевом: в учреждении отвергают все обвинения

Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области заверили, что дети не могли отравиться в их столовой. Они объяснили это тем, что воспитанники школы гимнастики питались наряду с другими детьми, но плохо больше никому не стало.

24 канал сообщал, что 2 июля на Киевщине в частном детском лагере случилось массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок вообще впал в кому.

В лагере также заверили, что тренер наблюдал за питанием детей, поэтому инцидент мог произойти из-за физической нагрузки. Родители не верят в такую ​​версию. По их словам, тренер-профессионал не мог перегрузить школьников.

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Известно, что 11 пострадавшим детям стало лучше, поэтому медики их выписали из больницы. Детей отправили в их корпуса в лагере. Однако девочка до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет".

"Состояние ребенка на данный момент крайне тяжелое. Сейчас проходит этап обследования для верификации диагноза и причин возникновения этого состояния у ребенка, находившегося в лагере отдыха", – рассказал заведующий отделением реанимации детской токсикологии Александр Урин.

Девочку отправили на томограмму и искусственную вентиляцию легких. По информации врачей, существует угроза для ее жизни.