Отравление детей в лагере в Киевской области: девушка впала в кому из-за отравления
В Министерстве здравоохранения сделали заявление относительно девочки, которая впала в кому в оздоровительном учреждении санаторного типа "Славутич" в Киевской области, где произошло массовое отравление детей.
Соответствующая информация появилась на официальной Facebook-странице ведомства.
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По информации Минздрава, ее кома является не связанной с отравлением.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что ребенок сейчас находится в больнице "ОХМАТДЕТ" и ее состояние является тяжелым, однако стабильным.
О причине такого состояния девочки в Минздраве не сообщили.
Напомним, 2 июля в Киевской области в частном детском лагере произошло массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому.
В Госпродпотребслужбе выяснили, что причиной отравления детей в лагере "Славутич" могли стать йогурты, которые им выдали на полдник, а срок потребления которых истек.
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