Отравление детей в лагере в Киевской области: девушка впала в кому из-за отравления

В Министерстве здравоохранения сделали заявление относительно девочки, которая впала в кому в оздоровительном учреждении санаторного типа "Славутич" в Киевской области, где произошло массовое отравление детей.

Соответствующая информация появилась на официальной Facebook-странице ведомства.

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По информации Минздрава, ее кома является не связанной с отравлением.



Кроме того, в министерстве подчеркнули, что ребенок сейчас находится в больнице "ОХМАТДЕТ" и ее состояние является тяжелым, однако стабильным.



О причине такого состояния девочки в Минздраве не сообщили.