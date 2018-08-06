Отравление шаурмой в Киеве: количество больных резко возросло

По состоянию на 6 августа количество больных острой кишечной инфекцией из-за употребления шаурмы составляет 93 случая.

Об этом информирует пресс-центр Госпродспоживслужбы.

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Количество заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 93 случая. Основные случаи фиксировали в таких районах: Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, станции метро "Харьковская" и "Лесная", а также – проспект Оболонский,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. Сейчас его деятельность приостановлена.

В связи с массовым отравлением и для предупреждения случаев заболевания острой кишечной инфекцией, Главное управление Госпродспоживслужбы проводит мониторинг всех торговых точек продажи уличной еды с привлечением специалистов Государственной службы труда Украины, Главного управления Национальной полиции, Управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства.

Напомним, в конце июля стало известно о масштабном отравлении шаурмой в Днепровском районе Киева. Тогда из-за некачественного продукта в больницы города попали 16 пострадавших. Позже количество больных начало резко расти. Так, по состоянию на 1 августа было известно о 70 госпитализированных.