Отравление школьников в Харькове: полиция открыла дело, количество госпитализированных возросло

Полиция Харькова 22 мая открыла уголовное производство по факту отравления детей в школе. В результате инцидента за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание обратились 37 учеников, 26 из них госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Отметим, что 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили перцовый спрей. Всех детей учебного заведения эвакуировали. Сначала сообщалось о госпитализации 15 детей.

Правоохранители отметили, что получив информацию о распылении в одной из школ Московского района неизвестного вещества, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, спасатели и медики.

Читайте также: У Порошенко обратились к Кабмину из-за ряда отравлений школьников неизвестными веществами

На месте полицейские выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по статье "хулиганство". Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь исполняющий обязаности министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Twitter уточнила количество госпитализированных из школы Харькова детей. Так, по ее данным, в больницу попали 37 школьников.

"О ситуации в Харькове: в СОШ №3 произошло отравление детей неизвестным газом (вероятно, перечный). Пострадало 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 – в легком состоянии, 3 – в состоянии средней тяжести; 1 – в тяжелом состоянии). Дети под пристальным наблюдением врачей", – говорится в сообщении Супрун.