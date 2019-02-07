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      Отравление Скрипалей: появились новые детали о помощнике Петрова и Боширова

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      Третий российский агент остался в Британии после отравления Скрипалей, – СМИ
      Третий российский агент остался в Британии после отравления Скрипалей, – СМИ / Фото из открытых источников

      Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Великобритании после покушения.

      Российский офицер военной разведки под вымышленным именем – Сергей Федотов – прибыл в Великобританию вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировим, сообщает Telegraph.

      Читайте также: В России издали игру "Наши в Солсбери", в которой маршрут совпадает с путем отравителей Скрипалей

      Издание отмечает, что Федотов должен был лететь обратно тем же рейсом, что и другие отравители Скрипалей. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

      Британская разведка сумела установить личность третьего участника отравления Скрипалей еще в начале сентября. Тогда следователи сообщили, что он прибыл в Соединенное Королевство чуть раньше, чем исполнители отравление "Петров" и "Боширов" и помог распланировать атаку.

      Что известно об отравлении в Солсбери?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      РАССЛЕДОВАНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ СКРИПАЛЕЙ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Источник: 24 Канал
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