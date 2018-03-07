Отравление Скрипаля: есть данные о веществе, которым был отравлен российский экс-разведчик

Авторитетное британское издание The Guardian выяснило детали отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 марта в городе Солсбери, что на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена ​​и его 30-летняя дочь Юлия.

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Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

В Кремле уже успели откреститься от причастности к этому отравлению, однако расследователи не исключают, что в нем все же есть "русский след".

Расследованием этого дела уже занялось контртеррористическое подразделение полиции Великобритании.

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Между тем издание The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщает, что следствие предполагает, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.

Источники ссылаются на результаты медицинских и химических исследований. Однако, какое именно вещество могло быть использовано, пока не известно.

Sergei Skripal: does revenge for treason lie behind harm to ex-spy? https://t.co/EtqowsIh56 — The Guardian (@guardian) 7 березня 2018 р.

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.



В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



По данным СМИ, он был агентом разведки, работающим под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени уже отсидел 5,5 лет заключения.



Впоследствии его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.