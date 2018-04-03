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Отравление Скрипаля: стало известно о состоянии здоровья отца и дочери

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Юлия и Сергей Скрипали
Юлия и Сергей Скрипали / Фото из открытых источников

Состояние отравленного бывшего двойного агента Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным. Его дочь Юлия находится в стабильном состоянии.

Об этом говорится в сообщении юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.

"После инцидента в Солсбери 4 марта два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после контакта с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии", – говорится в сообщении.

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Никаких подробностей относительно состояния Юлии Скрипаль не сообщается. Ранее медики сообщили, что оно быстро улучшается, а именно сообщалось, что дочь Скрипаля уже самостоятельно ест и пьет.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Здоровье Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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