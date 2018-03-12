Отравление Скрипаля в Британии: СМИ выяснили, кто выдал экс-разведчика РФ как двойного агента

Сергея Скрипаля, бывшего российского разведчика и агента MI-6, отравленного на прошлой неделе в Солсбери, разоблачил испанский шпион, осужденный на 12 лет тюрьмы за передачу секретной информации для Кремля.

Об этом сообщает The Times.

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Источники в британской разведке подтвердили для издания, что Скрипаля как двойного агента выдал 52-летний Роберто Флорес Гарсия, шпион, который работал на Центр национальной разведки (ЦНР) – испанское разведывательное агентство.

Именно он узнал о сотрудничестве российского агента в Испании с MI-6 и испанской разведкой, и сообщил эту информацию, заполнив контактную форму в российском посольстве в Мадриде, отмечается в статье.

Гарсия предложил ряд секретных данных Петру Мельникову, работавший в посольстве с 2000 по 2003 годы, согласно документам суда по делу о государственной измене

– уточняет британская газета.

Испанский шпион согласился "сливать" России информацию в обмен на 200 тысяч долларов.

Флорес был признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению на 12 лет, что стало первым случаем такого рода с тех пор, как Испания снова стала демократической страной в конце 1970-х, отмечают журналисты.

Что касается Скрипаля, то бывший российский разведчик был завербован MI-6, когда находился в Мадриде в качестве офицера ГРУ в середине 1990-х.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, причастна к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, однако окончательно расследование еще не завершено. Великобритания ждет от России объяснений до конца дня 13 марта.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипачля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.