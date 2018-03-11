Отравление Скрипаля: в ресторане нашли следы вещества, которым отравили экс-шпиона

В ресторане Zizzi в британском городе Солсбери обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь. Именно в этом ресторане они обедали накануне.

Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что никто из других посетителей заведения не пострадал. Сейчас ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри.

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По информации издания, Zizzi — одно из пяти мест в Солсбери, которые расположены в центре внимания криминалистов, которые расследуют инцидент со Скрипалем. Изучаются также лавка, на которой обнаружили пострадавших, дом бывшего разведчика, паб The bishop's Mill, который он посещал, а также кладбище, на котором похоронены жена и сын Скрипаля.

Сейчас около 180 военнослужащих привлечены для изолирования транспортных средств и других объектов на месте происшествия — они могут быть загрязнены ядовитым веществом.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.