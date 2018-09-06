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Альфред Кох

Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться

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Отравление Скрипаля
Отравление Скрипаля / DW

Я уже писал о моем мнении о мотивах российских спецслужб, которые сподвигли их на отравление Скрипалей.

Коротко: моя гипотеза состоит в том, что весь мир наводнен российскими агентами. Как засланными, так и завербованными.

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Кто-то из них фигурирует под своим именем, кто-то под чужим. Кто-то реальный бизнесмен, журналист или политик, а кто-то – фейковый. Для кого-то его статус реален, а для кого-то – не более, чем прикрытие для агентурной работы.

Так или иначе, многим из них в какой-то момент могло показаться, что это плохая идея – продолжать работать на Кремль.

То ли потому, что деньги, из-за которых они согласились на него работать, начали иссякать. То ли потому, что поведение Кремля на международной арене стало настолько "брутальным", и настолько отличающимся от ситуации, когда они соглашались на сотрудничество, что некоторые слабонервные агенты посчитали риски слишком для себя высокими.

В связи с этим вся агентурная сеть, состоявшая из глубоко законспирированных и хорошо легендированных агентов – затрещала и посыпалась. Нужно было срочно дать всей этой компании острастку.

Для этих целей выбрали самого бессмысленного и никому не нужного человека – Скрипаля. Его никто не охранял, никто о нем не беспокоился, но его фамилия была хорошо известна всем, для кого готовился этот месседж.

И месседж был послан. Он прост как огурец: если ты решил соскочить, то ничего не выйдет, дружок! Мы тебя достанем везде. И не пощадим ни тебя, ни твоих близких. А теперь решай: ты все еще с нами или нет?

Операция была проведена демонстративно и нагло. Так, чтобы не оставалось сомнений, что это русские. Поэтому, кстати, и "Новичок", а не какой-нибудь банальный инфаркт или автомобильная катастрофа.

И вот теперь, усилиями Скотленд Ярда и госпожи Мэй, все последние сомнения развеяны. Спасибо им за невольное содействие! А русским киллерам – ничего не грозит: они в тот же день улетели в Москву.

Операция завершена. Агентурная сеть сохранена, исполнительская дисциплина в ней взлетела до небес, и даже не понадобилось неизбежной в таких случаях децимации.

И к тому же еще и Скрипали остались в живых! Спасибо еще раз расторопным британцам, в частности – их медикам!

Что сказать? Я аплодирую! Good Job!

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Автор: Альфред Кох
Теги: Новости России Новости политики Великобритания Публикации Отравление Сергея Скрипаля Российская пропаганда
Источник: Альфред Кох
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