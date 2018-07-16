Отравление в заведении быстрого питания во Львове: число пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате отравления в кафе быстрого питания "Томаш Кебаб" в центре Львова возросло до 25 человек.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам защиты гражданского населения региона.

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Сейчас 23 человека находятся в больнице. Еще двое, среди которых ребенок 17 лет, получают лечение амбулаторно. У всех пациентов диагностировали пищевую токсикоинфекцию и острую кишечную инфекцию.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов МОЗ Украины.