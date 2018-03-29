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Отравлении экс-российского разведчика Скрипаля: Юлия Скрипаль быстро идет на поправку

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Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль / Соцсети

Медики утверждают, что Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, идет на поправку. В частности, они утверждают, что она больше не находится в критическом состоянии, сейчас же ее состояние – стабильное.

Об этом сообщает Sky News.

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Кроме того подчеркивается, что Сергей и Юлия Скрипали остаются единственными пострадавшими в результате действия газа нервно-паралитического группы "Новичок, которые сейчас находятся в больнице – офицера полиции Ника Бейли выписали на прошлой неделе.

"Рады Вам сообщить, что состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается, и она уже не находится в критическом состоянии. Ее состояние сейчас является стабильным. Что касается её отца, то Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии", – говорят медицинские работники .

По словам руководителя медицинского центра, в котором находятся Скрипали, доктора Кристин Бланшард, лечение Юлии Скрипаль проходит, и улучшение ее состояния – первые его положительные последствия.

"Правда, она (Юлия Скрипаль – "24") продолжает получать медицинский уход 24 часа в сутки.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Здоровье Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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