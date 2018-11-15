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      Отравление табаком: Комаровский назвал признаки и способы лечения

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      Комаровский назвал признаки и способы лечения табачного отравления у детей
      Комаровский назвал признаки и способы лечения табачного отравления у детей / Фото из открытых источников

      Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечают Международный день отказа от курения. Часто, из-за этой пагубной привычки страдают не только сами курильщики, но и их близкие. В этот день врач Евгений Комаровский рассказал все о табачном отравлении у детей – причины, признаки и способы лечения.

      Как отметил Комаровский в своем Instagram, есть две главные причины отравления табаком.

      Первая из них – это ингаляционное поступление никотина через активное или пассивное курение. Вторая – когда дети глотают табак, никотинные жвачки, пластыри и жидкости для электронных сигарет.

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      Он выделил признаки табачного отравления:

      - беспокойство (возбуждение), тошнота, рвота, головная боль, боль в животе;
      - повышенное потоотделение;
      - при тяжелом отравлении – одышка, нарушение ритма сердца, судороги.

      Комаровский подчеркнул, что во время такого отравления у детей следует немедленно оказать им помощь.

      В частности, при ингаляционном поступлении никотина в организм следует немедленно вывести ребенка на свежий воздух. Если такой возможности нет, то надо поскорее открыть окна, двери и проветрить помещение.

      В случае, если ребенок проглотил табак, нужно немедленно вызвать у него рвоту.

       
      Лікар Євген Комаровський
      Дитині до року для виникнення отруєння тютюном достатньо проковтнути ½ цигарки. 1 з’їдена сигарета – небезпечна доза для дитини старше 1 року.

      Также, врач призвал не курить в помещениях, где находятся дети и не разбрасывать сигареты где попало, а хранить их в закрытых шкафах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Имеется две главных причины отравления табаком: ⠀ • ингаляционное поступление никотина вследствие активного или пассивного курения; ⠀ • глотание детьми табака, в том числе никотиновых жвачек, пластырей, жидкостей для электронных сигарет. ⠀ Признаки: ⠀ • беспокойство (возбуждение), тошнота, рвота, головная боль; боль в животе; ⠀ • повышенное потоотделение; ⠀ • при тяжелом отравлении — одышка, нарушения ритма сердца, судороги. ⠀ Неотложная помощь: ⠀ • При ингаляционном поступлении никотина неотложная помощь соответствует таковой при отравлении газами. Главное — немедленно вывести ребенка на свежий воздух. Если это невозможно, откройте окна, двери. ⠀ • Если ребенок проглотил табак, следует немедленно вызвать рвоту: ⠀ - для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими; ⠀ - пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка; ⠀ - попытки вызвать рвоту должны быть предприняты, несмотря на сопротивление ребенка. ⠀ ВНИМАНИЕ! ⠀ Ребенку до года для возникновения отравления табаком достаточно проглотить ½ сигареты. 1 съеденная сигарета — опасная доза для ребенка старше 1 года. ⠀ * * * ⠀ Профилактика. Отравление табаком: ⠀ • Имейте совесть: не курите в помещениях, где находятся дети. ⠀ • Не разбрасывайте где попало сигареты, храните табачные изделия в закрывающихся шкафах. ⠀ #докторкомаровский #календарь #календарьЕОК #безопасность #травматизм #здоровье #курение #табак

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

       

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      Теги: Здоровая жизнь Дети Здоровье Лечение отравление табак Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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