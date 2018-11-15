Отравление табаком: Комаровский назвал признаки и способы лечения

Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечают Международный день отказа от курения. Часто, из-за этой пагубной привычки страдают не только сами курильщики, но и их близкие. В этот день врач Евгений Комаровский рассказал все о табачном отравлении у детей – причины, признаки и способы лечения.

Как отметил Комаровский в своем Instagram, есть две главные причины отравления табаком.

Первая из них – это ингаляционное поступление никотина через активное или пассивное курение. Вторая – когда дети глотают табак, никотинные жвачки, пластыри и жидкости для электронных сигарет.

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Он выделил признаки табачного отравления:

- беспокойство (возбуждение), тошнота, рвота, головная боль, боль в животе;

- повышенное потоотделение;

- при тяжелом отравлении – одышка, нарушение ритма сердца, судороги.

Комаровский подчеркнул, что во время такого отравления у детей следует немедленно оказать им помощь.

В частности, при ингаляционном поступлении никотина в организм следует немедленно вывести ребенка на свежий воздух. Если такой возможности нет, то надо поскорее открыть окна, двери и проветрить помещение.

В случае, если ребенок проглотил табак, нужно немедленно вызвать у него рвоту.

Лікар Євген Комаровський Дитині до року для виникнення отруєння тютюном достатньо проковтнути ½ цигарки. 1 з’їдена сигарета – небезпечна доза для дитини старше 1 року.

Также, врач призвал не курить в помещениях, где находятся дети и не разбрасывать сигареты где попало, а хранить их в закрытых шкафах.

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