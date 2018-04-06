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Отравленный Скрипаль вышел из критического состояния

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Сергей Скрипаль идет на поправку
Сергей Скрипаль идет на поправку / Фото из открытых источников

Бывший разведчик Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Он хорошо реагирует на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", – сказала Бланшард.

Отметим, что неделю назад вышла из комы дочь Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль, которая также была отравлена. После выхода из комы женщина сделала свое первое заявление.

Впоследствии Юлия Скрипаль поговорила по телефону с племянницей своего отца – 45-летней Викторией. Женщина сообщила, что ни у нее, ни у ее отца никаких необратимых процессов в состоянии здоровья нет.

5 апреля стало известно, что Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи со стороны посольства России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Здоровье
Источник: 24 Канал
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