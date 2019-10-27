Отравленный воздух в столице: из-за смога или тумана

Жители крупных городов центральной Украины уже неделю жалуются на самочувствие. Экологи говорят, что воздух отравлен токсинами, потому что густой туман мешает их рассеиванию.

Опавшие листья

Чрезвычайники уверяют: те преувеличивают. Содержание вредных веществ в воздухе действительно выросло, однако – никаких аномалий. И обвиняют самих людей.

Мол, те, несмотря на все запреты, продолжают сжигать листья.

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Однако поджигатели уверены: ничего противозаконного не делают. Хотя сжигание сухих листьев и веток – является нарушением в Украине. И даже предусмотрен штраф – от 340 до 1700 гривен. Выписать его должна админкомиссия по благоустройству на основании протокола полиции. Конечно, если и среагирует на вызов.

Почему нельзя сжигать листья

Киевские мчсники говорят, что листья жгут чуть ли не в каждом дворе. Грешат этим и коммунальщики. Ежедневно спасатели фиксируют до полусотни случаев. К тому же воздух отравляют и торфяники, которые уже две недели не могут погасить.

Электростанции и предприятия

Однако больше всего воздух загрязняют – киевские тепловые электростанции и промышленные предприятия. Они, вопреки закону, работают без очистных сооружений, констатирует член парламентского комитета по экологической политике.

Нужно вводить станции на источники загрязнения для того, чтобы мы могли их видеть в любой момент,

– сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский.

Густой туман, который окутал центральную Украину все эти выбросы – от предприятий, сожженного листья и горящих тлеющих торфяников, от автомобилей – содержит около земли. Отсутствие ветра тоже способствует накоплению токсинов. Между прочим, об антициклоне синоптики предупреждали задолго до его прихода. Однако на опережение – не среагировала ни одна инстанция.

Загрязненность воздуха в городах Украины

Хотя власть могла по крайней мере ограничить движение автотранспорта в городах. И конечно наложить запрет на любые костры. Однако в ГСЧС успокаивают: уровень токсинов в норме, игнорируя противоположные выводы экологов. Не слушают их и люди.

Экскурс в историю

Кстати, из-за подобной погодной аномалии в декабре 1952 года в Лондоне резко повысилась концентрация токсинов в воздухе. Ведь дым от сжигания угля, которым обогревали дома, через туман оседал на землю и деревья.



Смог в Лондоне

Тогда от отравления за 5 дней умерло 4 тысячи человек. В следующие 2 месяца еще 8 тысяч. 100 тысяч человек получили хронические заболевания дыхательных путей.