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      Отравленный воздух в столице: из-за смога или тумана

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      Жители крупных городов центральной Украины уже неделю жалуются на самочувствие. Экологи говорят, что воздух отравлен токсинами, потому что густой туман мешает их рассеиванию.

      Опавшие листья

      Чрезвычайники уверяют: те преувеличивают. Содержание вредных веществ в воздухе действительно выросло, однако – никаких аномалий. И обвиняют самих людей.
      Мол, те, несмотря на все запреты, продолжают сжигать листья.

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      Однако поджигатели уверены: ничего противозаконного не делают. Хотя сжигание сухих листьев и веток – является нарушением в Украине. И даже предусмотрен штраф – от 340 до 1700 гривен. Выписать его должна админкомиссия по благоустройству на основании протокола полиции. Конечно, если и среагирует на вызов.

      опале листя смог у києві

      Почему нельзя сжигать листья

      Киевские мчсники говорят, что листья жгут чуть ли не в каждом дворе. Грешат этим и коммунальщики. Ежедневно спасатели фиксируют до полусотни случаев. К тому же воздух отравляют и торфяники, которые уже две недели не могут погасить.

      Электростанции и предприятия

      Однако больше всего воздух загрязняют – киевские тепловые электростанции и промышленные предприятия. Они, вопреки закону, работают без очистных сооружений, констатирует член парламентского комитета по экологической политике.

      Нужно вводить станции на источники загрязнения для того, чтобы мы могли их видеть в любой момент,
      – сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский.

      Густой туман, который окутал центральную Украину все эти выбросы  – от предприятий, сожженного листья и горящих тлеющих торфяников, от автомобилей – содержит около земли. Отсутствие ветра тоже способствует накоплению токсинов. Между прочим, об антициклоне синоптики предупреждали задолго до его прихода. Однако на опережение – не среагировала ни одна инстанция.

      забруднення смогЗагрязненность воздуха в городах Украины

      Хотя власть могла по крайней мере ограничить движение автотранспорта в городах. И конечно наложить запрет на любые костры. Однако в ГСЧС успокаивают: уровень токсинов в норме, игнорируя противоположные выводы экологов. Не слушают их и люди.

      Экскурс в историю

      Кстати, из-за подобной погодной аномалии в декабре 1952 года в Лондоне резко повысилась концентрация токсинов в воздухе. Ведь дым от сжигания угля, которым обогревали дома, через туман оседал на землю и деревья.

      великий смог
      Смог в Лондоне

      Тогда от отравления за 5 дней умерло 4 тысячи человек. В следующие 2 месяца еще 8 тысяч. 100 тысяч человек получили хронические заболевания дыхательных путей.

      blog_ava
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      27 октября
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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новости Украины Экология Новости Киева
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