Отрыв между США и Россией увеличивается: кому принадлежит первенство в торговле оружием

Вооружение продают чаще – объем торговли основными его видами в мире в 2014-2018 годах вырос 7,8% по сравнению с периодом 2009-2013 годов. Лидер экспорта остается неизменным.

В пятерку крупнейших экспортеров в 2014-18 годах входили США, Россия, Франция, Германия и Китай, говорится в отчете, обнародованном 11 марта Стокгольмским международным институтом исследований мира (SIPRI – 24 канал).

Читайте также: Может ли Украина создавать ракетное вооружение

Вместе на них приходилось 75% общего объема экспорта вооружения в тот период.

При этом в 2009-2013 и 2014-2015 годах увеличился поток вооружения на Ближний Восток. В то же время экспорт в другие регионы уменьшился.

Лидируют США – они являются крупнейшим экспортером основных видов вооружения в мире. При этом разрыв с другими экспортерами стремительно увеличился в 2014-2018 годах. Да, за последние пять лет американский экспорт вырос до 36% с 30% в предыдущем периоде.

Экспорт основных видов вооружения был на 75% выше, чем в России в период 2014-2018 годов, тогда как в 2009-2013 годах он был лишь на 12% выше,

– говорится в отчете SIPRI.

Больше всего американского вооружения пошло на Ближний Восток.

"США еще больше укрепили свои позиции среди крупнейших в мире поставщиков оружия", – заявил директор Программы расходов на вооружение и армию SIPRI Од Флоран.

Как меняется экспорт вооружения / Источник: sipri.org

Он отметил, что в последние пять лет США экспортировали оружие в меньшей мере 98 стран. У то же время российский экспорт вооружения в 2014-2018 годах уменьшился на 17%. В частности, это можно объяснить сокращение закупки российского оружия Индией и Венесуэлой.

Кроме того, сократили экспорт оружия и Франция с Германией – на 43% и 13% соответственно. В целом экспорт вооружения стран ЕС в 2014-2018 годах составлял 27%.

Отметим, Соединенные Штаты Америки продолжают усиливать украинскую армию. После предоставленных Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", американцы решили поставлять для морских сил снайперские комплексы и вооружения.