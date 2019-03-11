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      Отрыв между США и Россией увеличивается: кому принадлежит первенство в торговле оружием

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      США увеличили лидерство в экспорте вооружения, РФ отстает на 75%, – отчет SIPRI
      США увеличили лидерство в экспорте вооружения, РФ отстает на 75%, – отчет SIPRI / Фото из открытых источников

      Вооружение продают чаще – объем торговли основными его видами в мире в 2014-2018 годах вырос 7,8% по сравнению с периодом 2009-2013 годов. Лидер экспорта остается неизменным.

      В пятерку крупнейших экспортеров в 2014-18 годах входили США, Россия, Франция, Германия и Китай, говорится в отчете, обнародованном 11 марта Стокгольмским международным институтом исследований мира (SIPRI – 24 канал).

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      Вместе на них приходилось 75% общего объема экспорта вооружения в тот период.

      При этом в 2009-2013 и 2014-2015 годах увеличился поток вооружения на Ближний Восток. В то же время экспорт в другие регионы уменьшился.

      Лидируют США – они являются крупнейшим экспортером основных видов вооружения в мире. При этом разрыв с другими экспортерами стремительно увеличился в 2014-2018 годах. Да, за последние пять лет американский экспорт вырос до 36% с 30% в предыдущем периоде.

      Экспорт основных видов вооружения был на 75% выше, чем в России в период 2014-2018 годов, тогда как в 2009-2013 годах он был лишь на 12% выше,
      – говорится в отчете SIPRI.

      Больше всего американского вооружения пошло на Ближний Восток.

      "США еще больше укрепили свои позиции среди крупнейших в мире поставщиков оружия", – заявил директор Программы расходов на вооружение и армию SIPRI Од Флоран.

      Как меняется экспорт вооружения / Источник: sipri.org

      Он отметил, что в последние пять лет США экспортировали оружие в меньшей мере 98 стран. У то же время российский экспорт вооружения в 2014-2018 годах уменьшился на 17%. В частности, это можно объяснить сокращение закупки российского оружия Индией и Венесуэлой.

      Кроме того, сократили экспорт оружия и Франция с Германией – на 43% и 13% соответственно. В целом экспорт вооружения стран ЕС в 2014-2018 годах составлял 27%.

      Отметим, Соединенные Штаты Америки продолжают усиливать украинскую армию. После предоставленных Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", американцы решили поставлять для морских сил снайперские комплексы и вооружения.

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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Статистика Оружие
      Источник: 24 Канал
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