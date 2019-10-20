"Отсрочка выхода из ЕС будет ошибкой": Туск получил запрос на перенос Brexit от Джонсона

Глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо от правительства Великобритании с просьбой о переносе Brexit. Кроме того СМИ пишут, что Джонсон направил Туску копию запроса об отсрочке Brexit без подписи, а также направил дополнительный лист.

Дональд Туск сообщил о получении запроса от Джонсона в своем твиттере.

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Запрос на продолжение Brexit только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать,

– написал он.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

В то же время издание BBC со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщило, что Джонсон решил направить в Брюссель два письма: в первом он просит отсрочить Brexit – это письмо Туск получил без подписи главы Британского правительства. А во втором послании Джонсон пишет, что отсрочка выхода из ЕС будет ошибкой.

Кроме того издание The Telegraph сообщает, что Джонсон распорядился направить Брюссель раз не подписанную копию запроса на отсрочку.

Стоит отметить, что глава правительства Ирландии Лео Варадкар, комментируя запрос на очередной отсрочке Brexit, заявил, что решение ЕС должно быть принято общим согласием представителей руководства стран союза.

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В то же время сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона для участия в акции протеста против выхода Великобритании из Евросоюза. Организаторы митинга требуют от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум по Brexit.

Заметим, что новое соглашение о Brexit, по которому предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретной соглашения, регулирующего торговую и финансовую взаимодействия после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно еще 29 марта 2019, и после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.