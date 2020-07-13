В Офисе Президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский поддерживает независимость Нацбанка. В то же время в ОПУ говорят, что их удивило решение Якова Смолия уйти в отставку с должности главы НБУ.

Заявление Офиса Президента об отставке Смолия

В ОПУ подчеркивают, что отставка Смолия стала для них неожиданностью. Об этом представители администрации украинского президента заявили в комментарии американскому изданию Washington Post.

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Никто не ожидал и не требовал его замены. Офис Президента не может заставить человека остаться на должности, если он или она этого не хочет,

– отметили у Зеленского.

В то же время здесь отметили, что Игорь Коломойский не имеет влияния на госучреждения. Так в Офисе Президента ответили на вопрос о заинтересованности олигарха, поскольку тот долгое время стремился к отставке Смолия.

"Дурдом вызывает Гонтареву", – со своей стороны ответил Коломойский на вопрос журналистов о его связи с преследованием экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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Почему Смолий ушел в отставку

Глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке по собственному желанию 2 июля. Он объяснил это систематическим политическим давлением, которое осуществляли на центробанк в течение длительного времени.

которое осуществляли на центробанк в течение длительного времени. Кроме того, СМИ сообщили, что он решил уйти в отставку из-за определенного конфликта с президентом Зеленским. Впрочем, как утверждали журналисты, как такового конфликта и не было, а Смолий действовал больше эмоционально.

Впрочем, как утверждали журналисты, как такового конфликта и не было, а Смолий действовал больше эмоционально. Сам Зеленский и в ОПУ уверяют, что давления никакого не было . Зато Смолий уже после отставки сообщил, что у него была встреча с президентом . И во время этого разговора глава НБУ понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться . А тот ответил: "Да".

. Зато Смолий уже после отставки сообщил, что у него была встреча с президентом . Нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что причина отставки Смолия – это то, что НБУ существовал в вакууме. Зато Нацбанк должен понимать, что одна из целей деятельности – это содействие росту экономики.

Зато Нацбанк должен понимать, что одна из целей деятельности – это содействие росту экономики. Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия 3 июля.

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