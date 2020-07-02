Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении. Международный валютный фонд отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.

В МВФ считают, что руководство Смолия наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике, сообщает пресс-служба ведомства.

Обратите внимание Кто может заменить Смолия на посту главы НБУ – названы имена кандидатов

Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя,

– отметили в МВФ.

Заметим, что 9 июня в МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.

Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев считает, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом.

Что известно об отставке главы НБУ Смолия: коротко