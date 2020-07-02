В МВФ отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении. Международный валютный фонд отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
В МВФ считают, что руководство Смолия наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике, сообщает пресс-служба ведомства.
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Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя,
– отметили в МВФ.
Заметим, что 9 июня в МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.
Что известно об отставке главы НБУ Смолия: коротко
- Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическом давлении. В Нацбанке решение приняли с уважением.
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет выполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова.
- Одним из главных кандидатов на пост главы НБУ называют Кирилла Шевченко, он председатель правления "Укргазбанка". Среди других кандидатов Владимир Лавренчук и Тимофей Милованов.