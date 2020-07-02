Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об увольнении по собственному желанию, аргументируя его систематическим политическим давлением. СМИ опубликовали фрагменты переписки фракции "Слуга народа", которые крайне возмущены решением Смолия.

Фото переписки "слуг народа" обнародовало издание "Буквы". Один из нардепов написал, что Смолий "мог еще денек подождать".

Кстати Как во фракции "слугам народа" советуют комментировать отставку Смолия: документ

"Насрал под конец...", – говорится в сообщении, которое видно лишь частично.

Переписка депутатов об отставке Якова Смолия

Далее к обсуждению присоединилась уже скандальная нардеп Галина Третьякова, которая ранее возмущалась "детьми низкого качества".

Она считает, что отставка Смолия – это спланированная акция партии "Европейская солидарность", а сам глава Нацбанка до сих пор управляемый экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.

"И в МВФ сидит Рашкован (Владислав Рашкован – заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ), тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция "Евросолидарности". Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина – Порошенко", – написала Третьякова.



Что думают депутаты об отставке Якова Смолия

Отставка Якова Смолия: что известно