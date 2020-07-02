Насрал под конец, – СМИ обнародовали фрагмент переписки "Слуги народа" об отставке Смолия
Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об увольнении по собственному желанию, аргументируя его систематическим политическим давлением. СМИ опубликовали фрагменты переписки фракции "Слуга народа", которые крайне возмущены решением Смолия.
Фото переписки "слуг народа" обнародовало издание "Буквы". Один из нардепов написал, что Смолий "мог еще денек подождать".
Кстати Как во фракции "слугам народа" советуют комментировать отставку Смолия: документ
"Насрал под конец...", – говорится в сообщении, которое видно лишь частично.
Переписка депутатов об отставке Якова Смолия
Далее к обсуждению присоединилась уже скандальная нардеп Галина Третьякова, которая ранее возмущалась "детьми низкого качества".
Она считает, что отставка Смолия – это спланированная акция партии "Европейская солидарность", а сам глава Нацбанка до сих пор управляемый экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой.
"И в МВФ сидит Рашкован (Владислав Рашкован – заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ), тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция "Евросолидарности". Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина – Порошенко", – написала Третьякова.
Что думают депутаты об отставке Якова Смолия
Отставка Якова Смолия: что известно
- Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическом давлении.
- Вероятно, Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке 3 июля, если назначит внеочередное заседание.
- СМИ сообщали, что Яков Смолий решил уйти в отставку после конфликта с Владимиром Зеленским.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
- МВФ отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
- Среди главных кандидатов на пост главы НБУ называют Кирилла Шевченко, Владимира Лавренчука и Тимофея Милованова.