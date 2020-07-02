Отставка Смолия: британский экономист назвал риски для Украины
Верховная Рада Украины уже на этой неделе может отправить в отставку главу Национального банка Якова Смолия. Впрочем на Западе видят риски от этого шага. В частности британский экономист Тимоти Эш заявил об угрозе макроэкономической стабильности.
Макростабильность Украины сейчас под угрозой, заявил Тимоти Эш в комментарии Ukraine Business News.
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Теперь будут огромные знаки вопроса о будущем программы сотрудничества с Международным валютным фондом. МВФ хочет увидеть достойную замену Якову Смолию,
– убежден эксперт.
Он пояснил, что опасность для Украины заключается в том, что инвесторам будут продавать облигации, которые могут сразу же значительно снизиться в цене из-за этих новостей.
"Из-за этого некоторые инвесторы могут просто развернуться и уйти еще до урегулирования этого вопроса", – резюмировал Тимоти Эш.
Отставка Якова Смолия: коротко
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.
- Теперь постановление об отставке Смолия должна поддержать Верховная Рада Украины. Президент Владимир Зеленский проект постановления уже зарегистрировал.
- Председатель профильного комитета Данил Гетманцев уверен, что голосов будет достаточно. Мол, оппозиция часто критиковала Смолия, поэтому и поддержит его отставку. 2 июля этот вопрос рассмотрит профильный комитет.
- Много экономистов, представителей международных организаций и работники банковского сектора выступили в поддержку Якова Смолия.