Верховная Рада Украины уже на этой неделе может отправить в отставку главу Национального банка Якова Смолия. Впрочем на Западе видят риски от этого шага. В частности британский экономист Тимоти Эш заявил об угрозе макроэкономической стабильности.

Макростабильность Украины сейчас под угрозой, заявил Тимоти Эш в комментарии Ukraine Business News.

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Теперь будут огромные знаки вопроса о будущем программы сотрудничества с Международным валютным фондом. МВФ хочет увидеть достойную замену Якову Смолию,

– убежден эксперт.

Он пояснил, что опасность для Украины заключается в том, что инвесторам будут продавать облигации, которые могут сразу же значительно снизиться в цене из-за этих новостей.

"Из-за этого некоторые инвесторы могут просто развернуться и уйти еще до урегулирования этого вопроса", – резюмировал Тимоти Эш.

Отставка Якова Смолия: коротко