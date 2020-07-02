После заявления Якова Смолия об отставке с должности главы Нацбанка гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. По его мнению, власть в Украине действует противоположно тому, как это делают инвесторы.

В компании считают отставку Смолия – "последней каплей". Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала прокомментировал ситуацию "Новому времени".

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Мы отложим новые инвестиции, поскольку власть действует последние пять месяцев совершенно противоположно тому, как инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают и советуют. Это последняя капля. Можно только догадываться, какими мотивами они руководствуются. Это либо полная некомпетентность, либо мотивированный Россией саботаж,

– подчеркнул он.

Фиала считает, что отставка Смолия действительно была обусловлена политическим давлением, при чем – "с самого верха".

"Это красная линия для всех инвесторов: G7, МВФ, Всемирный Банк. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", – добавил он.

В то же время, главный экономист компании Елена Билан считает отставку Смолия "плохой новостью" для украинской экономики в разгар кризиса.

"Если отставка будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса", – пояснила она.

Что известно о Dragon Capital? Это крупнейшая инвестиционная компания Украины, работающая в сфере инвестиций и финансовых услуг; предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, частных инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.



В 2016 – 2018 годах компания с европейскими и американскими партнерами инвестировала в недвижимость Украины около 400 миллионов долларов.

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