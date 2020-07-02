Угроз для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и для курса гривны после отставки главы Нацбанка Якова Смолия нет.

Такое мнение высказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает 24 канал.

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По словам политика, уже начали "разгонять зраду" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 гривен за доллар. Однако на самом деле особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, – нет.

Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, ведущий Национальный банк,

– объяснил Гетманцев.

Он напомнил, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица от имени тех органов, которые они возглавляют. Это означает, что если должностное лицо меняется, то обязательства наследуются преемником.

В то же время депутат предполагает, что МВФ "не будет радоваться" решению Смолия об отставке.

"Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на который мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры по его выполнению", – подытожил Даниил Гетманцев.

Важно! После заявления Якова Смолия об отставке с поста председателя Национального банка Украины гривна буквально рухнула на межбанке.



Стоимость доллара на межбанке по состоянию на утро 2 июля остановилась в пределах 27,18 – 27,20 гривны. Это более чем на 30 копеек выше, чем в предыдущий банковский день.

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