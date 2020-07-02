Повлияет ли отставка Смолия на курс гривны и сотрудничество с МВФ: объяснение Гетманцева
Угроз для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и для курса гривны после отставки главы Нацбанка Якова Смолия нет.
Такое мнение высказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает 24 канал.
Обратите внимание В МВФ отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
По словам политика, уже начали "разгонять зраду" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 гривен за доллар. Однако на самом деле особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, – нет.
Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, ведущий Национальный банк,
– объяснил Гетманцев.
Он напомнил, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица от имени тех органов, которые они возглавляют. Это означает, что если должностное лицо меняется, то обязательства наследуются преемником.
В то же время депутат предполагает, что МВФ "не будет радоваться" решению Смолия об отставке.
"Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на который мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры по его выполнению", – подытожил Даниил Гетманцев.
Отставка главы НБУ Якова Смолия: что известно
- Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическое давление.
- Владимир Зеленский уже согласовал отставку, теперь решение за Верховной Радой.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
- В МВФ отметили существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
- После отставки обязанности главы НБУ будет выполнять первая заместитель Смолия – Екатерина Рожкова.
- Среди главных кандидатов на пост главы НБУ называют Кирилла Шевченко, Владимира Лавренчука и Тимофея Милованова.