В окружении президента Зеленского подчеркивают, что никакого политического давления на главу Нацбанка Якова Смолия не оказывали. Мол, скорее возникла проблема во взаимной коммуникации. Вместе с тем, у Зеленского предполагают, что быстро найдут замену Смолию и решат этот вопрос.

Такими мыслями поделился советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

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Думаю, что основная проблема, которая была у Якова Смолия, это не вопрос, реально связанный с политическим давлением, как пытался показать сам глава Национального банка, ошибочно предполагая, что недостаточно эффективная коммуникационная политика является реально политическим давлением, которое на него оказывается,

– заявил он.

По словам Устенко, не было проблемы в том, что экспертное сообщество, депутаты или сами игроки банковского сектора хотели четких позиций со стороны Нацбанка, связанных с объяснениями происходящего и какие шаги делает НБУ.

Что еще сказал Устенко о НБУ и Смолие:

По мнению Устенко, Национальный банк Украины продолжал оставаться в коммуникационной политике, что относится "к старой парадигме десятилетней давности, когда ты вроде объясняешь, но объясняешь только, когда тебе этого хочется".

Советник Зеленского прогнозирует, что вопрос с отставкой Смолия в Верховной Раде решится достаточно быстро.

"Если вы заметили, то это было, очевидно, неожиданное решение со стороны главы Национального банка. Тем более кажется странным, когда глава монетарных властей любой страны, в том числе и нашей, вдруг "бросает карты на стол ", пытается громко хлопнуть дверью, очевидно, понимая последствия такого шага ", – сказал Устенко о Смолие.

Устенко отметил, что финансовый рынок любит прогнозируемость и четкую логику событий, поэтому "нарастающая паника, которая возникла утром 2 июля, была достаточно легко сбита тем, что есть уже исполняющая обязанности главы Нацбанка, которой стала первая замглавы НБУ".

Советник президента считает, что "при всем уважении к личности того же Смолия в Украине "незаменимых нет".

Поэтому я думаю, что президент не будет тратить время игроков рынка, экспертов, представителей финансового сектора и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады,

– заявил советник Зеленского.

Коротко об отставке Смолия: