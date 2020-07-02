Яков Смолий подал в отставку. В результате упала гривна, а некоторые инвесторы прекратили сотрудничество с Украиной. Какие последствия для экономики будет иметь это решение и кто придет на смену?

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, сообщили в фейсбуке НБУ. 24 канал разбирался в причинах этого решения, последствиях для экономики, гривны и сотрудничества с международными партнерами, а также возможных кандидатах.

Актуально Председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении

Последствия для Украины

О негативных последствиях отставки Якова Смолия заявили множество экспертов и политиков. В частности депутат от "Голоса" Галина Васильченко в фейсбуке написала, что это очень тревожный сигнал для каждого украинского внешнего или внутреннего инвестора и МВФ. Тем более, подчеркнула Васильенко, когда причиной отставки является политическое давление, как отметил сам Яков Смолий.

Эксперт добавила, что отставка грозит:

срывом сотрудничества с МВФ;

ростом уровня инфляции;

повышением кредитов и кредитных ставок;

возвращением коррупционеров к финансовому сектору страны;

потерей положительного имиджа страны на международной арене.

Самый большой риск – власть получит доступ к "печатному станку" и вместо развития экономики просто начнет печатать деньги. Они обесценятся, и это будет удар по гривне, наших зарплатах и ​​сбережениях. Мы уже слышали подобные заявления от представителей власти, но знали, что НБУ этого не допустит. Теперь его хотят убрать,

– резюмирует Васильченко.

В то же время власти уверяют, что никаких негативных последствий для экономики Украины не следует ожидать.

"Считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валют в связи с отставкой чиновника. Возможно, мы можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится," – сказал министр финансов Сергей Марченко.

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Влияние на курс гривны

Украинские обменники уже отреагировали на заявление Смолия. По состоянию на 2 июля доллар и евро в украинских обменниках довольно сильно прибавили в цене. Доллар вырос на 34 копейки, в то время как евро прибавил в цене сразу 48 копеек.

Курс валют после заявления Смолия / Факты

Это грозит подрывом финансовой стабильности в стране в разгар мирового кризиса. Соответственно, девальвацией гривны и скачком цен, если идеи политического контроля над НБУ и эмиссии денег будут реализованы,

– заявил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономических стратегий в комментарии Громадському.

Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик, считает, что с приходом другого главы Нацбанка существует угроза эмиссии гривны, то есть печати денег, который приведет к инфляции. Напомним, что Яков Смолий неоднократно заявлял, что эмиссии гривны не будут делать, ведь это негативно повлияет на валюту и экономические показатели в целом как показывает опыт. Украина не может себе этого позволить.

Заметим, что решение в Нацбанке принимаются коллегиально, поэтому все будет зависеть от главы Нацбанка. Однако, если верить словам Якова Смолия о политическом давлении, а также учитывать, что кандидатуру Чурия не была рассмотрена на второй срок, то можно предположить, что действующая власть будет брать все больший контроль над Нацбанком.

В среднесрочном периоде – за год-полтора – мы действительно можем иметь возвращение инфляции до 15-20% в год и увеличение количества неплатежеспособных банков, особенно, если новый глава будет оказывать давление на нынешнее правление или настаивать на назначении лояльных заместителей (а на практике так всегда и происходило),

– заявил аналитик Евгений Дубогрыз.

Финансовый эксперт Тарас Козак считает, что из-за отставки Смолия гривна "полетит" до 30, а затем и до 50 за доллар.

Эксперты сходятся во мнении, что отставка Смолия будет иметь негативное влияние на курс гривны. Это произойдет не только как прямая реакция, но и косвенно из-за недоверия иностранных инвесторов или ухудшения отношений с МВФ.

Отток инвестиций

Из-за возможной отставки Смолия уже отменили размещение евробондов. Это должно было быть первое размещение еврооблигаций с начала пандемии коронавируса. Это были "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года. Сумма облигаций – 1,75 миллиарда долларов. А процентная ставка по этим ценным бумагам составляет 7,3% годовых.

По словам финансиста Сергея Фурсы, соглашение о размещении евробондов отменили из-за подрыва независимости Национального Банка. Это также подтвердили в Министерстве финансов.

Это беспрецедентное событие. Украина не привлекла 1 миллиард долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их бросают. И для Украины денег больше нет,

– отметил эксперт.

Подробнее Отменили соглашение о евробондах: из-за отставки Смолия Украина не привлечет 1,75 миллиарда долларов

Эксперт по экономике Павел Кухта рассказал, что инвесторы рассматривают НБУ последних лет как некий маркер реформ и определенную гарантию того, что Украина надежна для инвестиций. Заявление об отставке подрывает это доверие.

После заявления Якова Смолия об отставке с должности главы Нацбанка гендиректор крупнейшей инвесткомпании Украины Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. По его мнению, власть в Украине действует противоположно тому, как это делают инвесторы.

Томаш Фиала с Dragon Capital отреагировал на заявление Смолия / Фото с фейсбука

Мы отложим новые инвестиции, поскольку власть действует последние пять месяцев абсолютно противоположно тому, как инвесторы как внутренние, так и международные, ожидают и советуют. Это последняя капля. Можно только догадываться, какими мотивами они руководствуются. Это или полная некомпетентность, или мотивированный Россией саботаж,

– подчеркнул он.

"Это красная линия для всех инвесторов: G7, МВФ, Всемирный Банк. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", – добавил он.

Подробнее "Это последняя капля": Dragon Capital останавливает инвестиции в Украину из-за отставки Смолия

Влияние на отношения с МВФ

По мнению председателя комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, отставка Смолия может повлиять на отношения с МВФ.

Нардеп не считает, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

Бесспорно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Очень неоднозначная информация прозвучала о давлении на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки,

– отметил Гетманцев.

По мнению Сергея Фурсы, пока это решение разрушает сотрудничество с МВФ и всеми другими партнерами – ЕС, Всемирным банком, США и другими.

Напомним, что сотрудничество МВФ с Украиной является критически важным для нашей экономики сейчас. Из-за постоянной ротации власти и невыполнением Украиной требований МВФ, программу кредитования долго не утверждали. Ее в конце концов утвердили в июне и дали первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. Однако решение об отставке может негативно повлиять на последующие транши.

Почему Яков Смолий подал в отставку

По словам Смолия, в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

Яков Смолий о своей отставке / НБУ

Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами,

– отметил Смелый.

И добавил, что своей отставкой хочет предостеречь от "дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

В то же время Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, который является вероятным кандидатом на пост главы Нацбанка, не верит в заявление о политическом давлении.

Ни я лично, ни другие члены Совета Национального банка не испытывали никакого политического давления со стороны нынешнего или предыдущего руководства государства и имели беспрепятственную возможность обеспечивать независимую политику и выполнение основных функций Национального банка,

– написал Данилишин в фейсбуке.

К слову, ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года. Его назначили на должность главы Нацбанка в 2018 года.

Какова процедура увольнения

Заявление Смолия 2 июля рассмотрел профильный комитет Рады. Зеленский внес в совет соответственное постановление №3772 на рассмотрение депутатов. Теперь ее должны поддержать большинством голосов (226).

Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка временно будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова. Однако кандидатуру на замену уже активно рассматривают. Об этом читайте далее.

Что этому предшествовало

Профильный комитет вынес постановление, которым по сути хотел начать процесс смены главы Нацбанка, а также уменьшение независимости этого органа. Свою позицию комитет аргументировал рядом обвинений в сторону НБУ и его председателя, основными из которых являются укрепление гривны и "пирамида с ОВГЗ". Подробно, почему эти обвинения Нацбанка являются необоснованными мы описали в материале Битва против НБУ: заменят ли руководство и почему США с МВФ против.

Профильный комитет также решил создать Временную следственную комиссию, которая оценит действия руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах, время когда руководителями были Валерия Гонтарева, а затем и действующий руководитель Яков Смолий. Он вступил на должность в 2018 году.

Международные партнеры Украины, в частности США, страны "Большой семерки" и МВФ единогласно выступили против вмешательства в деятельность Нацбанка и пригрозили ухудшением отношений.

Конфликт из-за Чурия

30 июня произошел очередной конфликт между Нацбанком и Советом НБУ (членов которых назначает президент). Совет НБУ отказалась внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия на должность заместителя Председателя НБУ на второй срок. Его первый срок истекает 10 июля. Как утверждают в НБУ, надзорный орган нарушил таким образом законодательство, ведь никак не обосновал свой отказ.

Реакция Украины и мира на отставку Смолия

Решение Якова Смолия подняло множество дисскусий как в обществе, так и среди политиков и экспертов.

МВФ выступает за независимость НБУ

МВФ неоднократно заявлял, что доволен деятельностью руководства НБУ. Его отставку фонд прокомментировал в надежде, что преемник продолжит путь Смолия, а главное – независимость органа сохранится. Руководство Смолия наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике, сообщает пресс-служба ведомства.

Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя,

– отметили в МВФ.

Страны G7 поддерживают руководство НБУ

Послы стран "Большой семерки" также выразили свою поддержку деятельности Нацбанка во главе со Смолием и назвали ее "фундаментальным достижением для Украины".

Независимый Нацбанк – фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку,

– заявили послы.

ЕС видит тревожный сигнал

Представитель ЕС Питер Стано выразил надежду, что НБУ останется независимым, отметив, что отставка Смолия из-за политического давления – тревожный сигнал.

Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине,

– подчеркнул он.

Офис президента отрицает политическое давление

В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма. И добавили, что обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом. Об этом сообщили на странице ОП в телеграме.

Также в Офисе Президента напомнили, что дискуссии о деятельности НБУ не должны иметь политическую окраску.

"Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которые будут служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будут способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", – написали на странице ОП.

Кандидаты на главу Нацбанка

По разным источникам, вероятными кандидатами на должность главы НБУ является Тимофей Милованов, Кирилл Шевченко, Владимир Лавренчук, Елена Щербакова, Богдан Данилишин, Роман Жуковский. 24 канал собрал известную информацию о каждом из них.

Тимофей Милованов

Милованов – бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Его назначили на должность 29 августа 2019 года, однако в марте его заменили на Игоря Петрашку. Бывший министр с 2016 по 2019 год был членом Совета Нацбанка.

Тимофей Милованов / Фото с фейсбуке

Учился в Киевской школе экономики, в которой сейчас является президентом. А также в университете Висконсин-Мэдисон. Милованов был соорганизатором аналитической платформы VoxUkraine.

Кирилл Шевченко

Шевченко – председатель правления Укргазбанка. По данным "РБК-Украина", Президент Владимир Зеленский уже встретился с Кириллом Шевченко относительно его возможного назначения руководителем НБУ.

Кирилл Шевченко / Wikimedia Commons

Свою работу в банковской сфере Шевченко начал в 1994 года с Украинского кредитного банка. В следующем году перешел в банк Аваль. Затем – в "Финансы и Кредит", где проработал 11 лет. После этого стал председателем Государственной ипотечного учреждения.

В 2011 году он становится штатным советником премьер-министра и одновременно вошел в наблюдательный совет Укргазбанка, где позже становится первым заместителем председателя Правления. За свою карьеру также работал советником председателя Правления Сбербанка.

Владимир Лавренчук

Владимира Лавренчука рассматривали на должность главы Нацбанка еще в 2014 году, но тогда должность получила Гонтарева.



Владимир Лавренчук / iccua.org

Лавренчук 38 лет работал в банковской системе, в частности с 2002 года возглавлял Райффайзен Банк Аваль. Однако в 2019 году его контракт не продлили.

Сам Лавренчук поддерживает деятельность Нацбанка, а потому не ожидает, что ему предложат соответственную должность.

Подробнее Отставка Смолия: Лавренчук рассказал, претендует ли на его место

Считаю, что эта стратегия была очень амбициозной. Очевидно, я ее сторонник. Поэтому ожидаю, что сейчас будет для меня приглашение. Ведь смена Смолия – это именно пересмотр этой стратегии,

– пояснил он.

Елена Щербакова

Елена Щербакова – член Совета НБУ. Она проработала в Нацбанке 20 лет, но в 2014 году ушла с должности. Впоследствии получила должность советника Сбербанка, а позже присоединилась к Совету Нацбанка.

Декларация Щербаковой

В собственности вероятной кандидатки 5 земельных участков в Киевской и Ивано-Франковской областях, 2 жилых дома в Ивано-Франковской области и 2 квартиры в Киеве.

Щербакова владеет двумя автомобилями:

Toyota Land Cruiser 150 2011 года выпуска, которую купила за 800 тысяч гривен;

Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, которую приобрела за 1,97 миллиона гривен.

Всего в 2019 году она получила доходы в размере более 3 миллионов гривен. Кроме того, задекларировала более 4,5 миллиона гривен наличными.

Богдан Данилишин

Богдан Данилишин – Председатель Совета НБУ. Бывший министр экономики в правительстве Юлии Тимошенко (2007-2010). Бывший Президент Европейского Института экономических и политических исследований развития стран Центральной и Восточной Европы и Украины.

Богдан Данилишин / НБУ

С приходом к власти Януковича против Данилишина начались политические репрессии – ГПУ вынесла постановление об объявлении Данилишина во внутригосударственный и международный розыск. Данилишин получил убежище в Чехии, но в 2013 году уголовное производство прекратили из-за отсутствия состава преступления.

В 2016 году его назначили членом Совета НБУ, после чего Данилишина сразу избрали председателем.

Роман Жуковский

Жуковский начал карьеру с Укрсоцбанка. Затем перешел в Минэкономики и работал в секретариатах разных президентов (Виктора Ющенко и Виктора Януковича). После этого перешел на работу в структуру Всемирного банка, где работает до сих пор. По информации "Минфина" Жуковскому предлагали должность министра экономики в команде Владимира Зеленского, но тот отказался. Должность Жуковского не предусматривает представления декларации.

Роман Жуковський / file.liga.net

Что известно о Смолие и критике его деятельности

Биография Смолия

Яков Смолий работает в банковской системе со времен независимости Украины. За это время успел работать в банке "Аваль" и холдинге "Престиж-групп". В 2014 году Смолия назначили заместителем главы Нацбанка. В 2017 году он стал исполняющим обязанности главы, а в 2018 году и сам занял эту должность, на которой должен оставаться до 2025 года.

Смолий считался одним из самых богатых чиновников страны. В 2015 году по сумме на банковских счетах его обогнал только Порошенко. Тогда Смолий задекларировал 98,7 миллиона долларов на счетах в банках. Подробнее о карьере и доходах Смолия читайте в материале Яков Смолий подал в отставку: факты о председателе НБУ.

За что критиковали Смолия

Профильный комитет накануне выдал постановление, в котором отметили неудовлетворенность работой Нацбанка, в частности из-за: