"Отставка правительства и геноцид": Тимошенко отметилась новым скандальным заявлением

Фракция "Батькивщина" будет требовать отставки Кабинета министров в случае, если будет принято решение о повышении цены на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

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"Правительство в полном согласовании с президентом Украины подготовило "подарок" к началу нового политического сезона в виде существенного повышения цены на газ для населения", – заявила Тимошенко во время Согласительного совета председателей парламентских комитетов и фракций.

Правительство в полном согласовании с президентом Украины подготовило "подарок" к началу нового политического сезона в виде существенного повышения цены на газ для населения,

– подчеркнула она.

Тимошенко добавила, что после этого "Батькивщина" внесет проект постановления об отставке правительства в сессионный зал парламента, а все депутаты, которые не поддержат это решение, будут считаться "пособниками геноцида украинского народа".

Напомним, о своих планах участвовать в выборах президента Украины в 2019 году Юлия Тимошенко заявила 20 июня. Политик даже дала первое обещание – в случае победы провести референдум для принятия новой Конституции.