Отставка Рябошапки и подозрение Порошенко, НАБУ подобралось к Коломойскому – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 марта – Офис Генпрокурора не поддержал абсурдное подозрение Порошенко, придуманное Андреем Портновым и касающееся так называемого захвата власти пятым президентом. Уже 5 марта состоялась отставка генпрокурора Рябошапки. НАБУ близко подобралось к Коломойскому и тоже становится неудобным, но Сытника уволить уже не так легко.
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