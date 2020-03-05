Отставка Рябошапки и подозрение Порошенко, НАБУ подобралось к Коломойскому – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 марта – Офис Генпрокурора не поддержал абсурдное подозрение Порошенко, придуманное Андреем Портновым и касающееся так называемого захвата власти пятым президентом. Уже 5 марта состоялась отставка генпрокурора Рябошапки. НАБУ близко подобралось к Коломойскому и тоже становится неудобным, но Сытника уволить уже не так легко.

Также в выпуске Почему Аваков должен уйти.