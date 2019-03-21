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      Отстранение Мангера от руководства Херсонской ОГА – в силе: суд отклонил апелляцию

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      Владислав Мангер в суде
      Владислав Мангер в суде / 24 канал

      Владислава Мангера не восстановят в должности председателя Херсонской ОГА. Суд отклонил апелляцию адвокатов чиновника, подозреваемого в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк. К тому же, прокуроры будут требовать изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей.

      Определение следственного судьи Шевченковского районного суда об отстранении Владислава Мангера от должности председателя Херсонской облгосадминистрации остается в силе. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

      Читайте также: Убийство Гандзюк: вероятному заказчику Мангеру могут изменить подозрение на более мягкое

      По ее словам, апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу адвоката Мангера – подозреваемого в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк. При этом Мангеру и его защитнику вручили копии ходатайства об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

      Ходатайство немедленно направят в суд для рассмотрения по существу.

      Напомним, 11 февраля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения — чиновник был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

      В тот же день за Мангера внесли залог, а сделал это его адвокат Дмитрий Ильченко. Вечером же председатель Херсонского облсовета вышел из СИЗО на свободу. 18 февраля он уже вышел на работу. А почти через месяц, 11 марта, с чиновника сняли электронный браслет слежения и вернули загранпаспорт.

      События, которые предшествовали объявлению подозрения Мангеру:

      • 8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто же заказал Екатерину Гандзюк?". Ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

      • 9 февраля активисты пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались задать политику вопрос, когда он отстранит от должности главу Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию по Гандзюк.

      • После этого разгорелись стычки возле райотдела полиции, где находились активисты, но их через некоторое время все же отпустили. На место прибыли, в частности собратья задержанных, чтобы вступиться за своих. Полиция применила силу против активистов и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Один из правоохранителей выкрикнул: "Ложись, бандера!"

      • Вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, заступившись за правоохранителей.

      Что известно про дело Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

      • Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

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      Теги: ГПУ Новости Украины Судьи Новости Херсона Новости Киева Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер
      Источник: 24 канал
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