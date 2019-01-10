Отступать им некуда, мотивированы они хорошо, – тренер БК "Запорожье" о будущих соперниках

2019 начался для БК "Запорожье" c поражения от "Днепра" в Кубке Украины и вылетом из турнира. Теперь команда сможет полностью сосредоточиться на Суперлиге Пари-Матч, где ее ждут непростые матчи с "Черкасскими Мавпами" и "Киев-Баскет". Главный тренер запорожцев Валерий Плеханов рассказал, как его команда готовилась к этим поединкам.

– Как для команды прошел новогодний отпуск?

– Так получилось, что после первой кубковой игры с "Днепром" сразу четыре человека попали в "лазарет" с травмами и не могли тренироваться. Еще двое работали индивидуально. Поэтому до Нового года большая часть занятий сводилась как раз к индивидуальным. Некоторые ребята потом покинули "лазарет" и присоединились к команде, но их отсутствие все равно повлияло на тренировочный процесс.

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– Первый поединок года в Суперлиге Пари-Матч против "Черкасских Мавп". Что можете сказать о сопернике?

– Мы всегда серьезно относились к чемпиону Украины. Их место в турнирной таблице – временное явление, связанное с большим количеством травм. Тем более, мы одни из немногих, кто умудрился им проиграть дома, когда они были не в оптимальном составе. Сейчас восстановился Бояркин, Ткаченко, еще команда подписала третьего американца. Сложно о нем пока много сказать, но мобильности он придаст, и ротация будет шире. Отступать им некуда, так что мотивированы они хорошо.

– В Киеве будет проще?

– Нисколько. Да, "Киев-Баскет" отдал в конце второго круга несколько побед. Они были, казалось, у них в руках, но ускользнули. Игра будет максимально напряженной. Нас ждет очень сложный выезд. Сейчас все команды равны, нет такой, которая бы явно доминировала или была на голову всех слабее.

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