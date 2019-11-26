Отсутствие коммуникации НАБУ настораживает, – Шабунин о подозрении Садовому

Когда САП при поддержке НАБУ вручает подозрение, как правило, антикоррупционное бюро в соцсетях и на сайте объясняет его суть. Однако в случае с подозрением львовском мэру Андрею Садовому такой коммуникации по доказательной базы не было.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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По его словам, это тот случай, когда антикоррупционная прокуратура сделала не так, как считали детективы антикоррупционного бюро, поэтому они и молчат. Такое отсутствие коммуникации со стороны НАБУ настораживает.

Если мы наказываем мэра, который привлекает инвестиции и делает это законно, то это мотивация всем другим мэрам этого не делать,

– отметил Шабунин.

"Считаю, что подозрение, которое прокуратура выразила мэру Львова, удивительна", – подытожил антикоррупционер.

Отметим, что 21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение из-за выделения земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка.

Почему САП объявила подозрение Садовом

21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение из-за выделения земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка. В прокуратуре считают, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под парк – за 52 миллиона гривен. Дело открыли еще три года назад. Тогда же следователи проводили обыски во Львовском городском совете, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Киев.

Мэр Львова утверждает, что власть просто блокирует строительство индустриального парка, которое может дать Львову тысячи рабочих мест. И уверяет, что денег на залог – 50 миллионов гривен – нет.

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