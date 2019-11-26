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      Отсутствие коммуникации НАБУ настораживает, – Шабунин о подозрении Садовому

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      Когда САП при поддержке НАБУ вручает подозрение, как правило, антикоррупционное бюро в соцсетях и на сайте объясняет его суть. Однако в случае с подозрением львовском мэру Андрею Садовому такой коммуникации по доказательной базы не было.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

      Читайте также: Это странный скандал, – Фурса о вручении подозрения Садовому

      По его словам, это тот случай, когда антикоррупционная прокуратура сделала не так, как считали детективы антикоррупционного бюро, поэтому они и молчат. Такое отсутствие коммуникации со стороны НАБУ настораживает.

      Если мы наказываем мэра, который привлекает инвестиции и делает это законно, то это мотивация всем другим мэрам этого не делать,
      – отметил Шабунин.

      "Считаю, что подозрение, которое прокуратура выразила мэру Львова, удивительна", – подытожил антикоррупционер.

      Отметим, что 21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение из-за выделения земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка.

      Почему САП объявила подозрение Садовом

      21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение из-за выделения земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка. В прокуратуре считают, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под парк – за 52 миллиона гривен. Дело открыли еще три года назад. Тогда же следователи проводили обыски во Львовском городском совете, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Киев.

      Мэр Львова утверждает, что власть просто блокирует строительство индустриального парка, которое может дать Львову тысячи рабочих мест. И уверяет, что денег на залог – 50 миллионов гривен – нет.

      Три тысячи рабочих мест и высокая средняя зарплата – больше об индустриальном парке во Львове читайте по ссылке

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой НАБУ САП Новости политики
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