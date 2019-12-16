Отсутствие мотива в убийстве Шеремета приведет к нулевой перспективе дела в суде, – адвокат

Глава МВД Арсен Аваков не озвучил четкого мотива убийства журналиста Павла Шеремета. Если следствие таки не объявит официального мотива, то все дело в отношении подозреваемых в преступлении развалится в суде.

"Отсутствие мотива приведет к тому, что перспектива этого уголовного производства в суде будет просто нулевая. И найти этот мотив у наших подзащитных можно только искусственно и таким образом, как сейчас это делается. То есть людей просто изолировали", – сказал в эфире программы "После всего" на 24 канале адвокат одного из подозреваемых по делу – Андрея Антоненко – Константин Татарченко.

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"Кстати, очень интересный факт. Судья Вовк рассматривал 3 ходатайства об избрании меры пресечения в отношении 3 человек. Но 1 человек получил круглосуточный домашний арест (Дугарь), а другие два лица (Кузьменко и Антоненко) получили содержание под стражей. Хотя подозрение и его объем у всех одинаковые", – добавил адвокат Антоненко.

Что говорил о мотиве преступления Аваков

Накануне в телеэфире, отвечая на вопрос о том, что было мотивом для людей, которые совершили убийство, Аваков напомнил об обнародованных аудиозаписях, на которых якобы подозреваемая Юлия Кузьменко предлагает принести в "сакральную жертву" волонтерку Марусю Звиробий или ее детей.

"У меня разрыв сознания – какой может быть мотив? Это шизофрения, неадекватность... И так – это была бы просто болтовня мужчин или женщин, но эти люди имеют отношение к конкретному обвинению. Поэтому эту болтовню я уже воспринимаю как прикладную вещь", – сказал Аваков.

По мнению министра, ключевой мотив – это дестабилизация.

Возможно, там есть нюансы. Я не исключаю ситуацию, что, возможно, там есть месть за деятельность Павла с территории другого государства,

– добавил глава МВД.

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Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд взял Кузьменко под стражу на 2 месяца.

– волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд взял Кузьменко под стражу на 2 месяца. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца.

– ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:



Меры пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко / Инфографика 24 канала

Что известно об убийстве Шеремета?Журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в Киеве. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".